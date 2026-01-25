Обломки беспилотников упали на территории школ на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В станице Федоровской Абинского района обломки БПЛА упали на территории общеобразовательной и воскресной школы, в зданиях повреждены окна. В Северском районе из-за повреждения линии электропередач отключалось электричество в нескольких поселках, власти отчитались о восстановлении подачи электроэнергии.
Как писал "Кавказский узел", военные минувшей ночью сбили 15 беспилотников в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и три – в Астраханской.
Обломки беспилотника ночью 25 января повредили линию электропередачи на трассе в Северском районе, сообщил оперштаб Краснодарского края. Пострадавших нет. Произошло аварийное отключение электроэнергии в поселках Черноморский, Ильский, Октябрьский, хуторах Карский и Кипячий, станице Дербетской, однако к 11.30 мск электроснабжение было восстановлено.
В Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, расположенной по соседству с общеобразовательной школой. Также в двух учреждениях разбило несколько окон. Территория оцеплена. На месте работают оперативные и специальные службы, говорится в другом сообщении оперштаба.
Администрация Абинского района к 15.55 мск не комментировала в своем Telegram-канале падение обломков беспилотников.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.