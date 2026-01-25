27 беспилотников сбиты в регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили 15 беспилотников в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и три – в Астраханской.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотника в Ростовской области повреждены частный дом и автомобиль. Жильцы разместились у соседей. Беспилотники сбиты в двух районах: Миллеровском и Чертковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотника, в том числе 15 в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и три – в Астраханской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Брянской, Орловской и Белгородской областях.
Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации Минобороны, не дополнив ее другой информацией.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 10.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о последствиях ночной атаки.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.