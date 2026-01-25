27 беспилотников сбиты в регионах ЮФО

Военные минувшей ночью сбили 15 беспилотников в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и три – в Астраханской.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотника в Ростовской области повреждены частный дом и автомобиль. Жильцы разместились у соседей. Беспилотники сбиты в двух районах: Миллеровском и Чертковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотника, в том числе 15 в Краснодарском крае, девять в Ростовской области и три – в Астраханской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Брянской, Орловской и Белгородской областях.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации Минобороны, не дополнив ее другой информацией.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 10.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о последствиях ночной атаки.