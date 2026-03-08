40 беспилотников сбиты в четырех регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные ночью сбили беспилотники в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Армавире. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет. Утром пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.

БПЛА уничтожены также в трех районах Ростовской области - Чертковском, Миллеровском и Морозовском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотника, в том числе 20 в Астраханской области, 14 в Ростовской, два в Волгоградской и четыре – в Краснодарском крае, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще один дрон сбит над акваторией Азовского моря, остальные уничтожены в Белгородской, Курской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 11.00 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о ночных атаках.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Волгограде в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.