Главная   /   Лента новостей
01:12, 8 марта 2026

Нефтебаза загорелась после атаки БПЛА в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Армавире из-за атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

Как писал "Кавказский узел", при атаке беспилотников в ночь с 5 на 6 марта в хуторе Бережном Абинского района начался пожар на подстанции. Его потушили на следующий день.

В Армавире на территории нефтебазы произошло возгорание из-за атаки беспилотников, сообщил сегодня оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара участвует 91 человек и 26 едини техники. 

Ранее Оперштаб сообщил о объявлении угрозы атаки БПЛА в Краснодаре и Абинском районе.

Напомним, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

