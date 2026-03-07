Пловца из Краснодара сняли с соревнований из-за надписи на английском

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Кубани юного пловца дисквалифицировали с соревнований из-за надписи на плавках на английском языке: организаторы объяснили это тем, что бренд-производитель ушел из страны после начала военной операции на Украину, поэтому выступать в таких плавках "не положено". Мальчик планировал участвовать в краевых соревнованиях, следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Типичный Краснодар".

Спортсмена отстранили от участия в первенстве прямо перед стартом. "Шапочку ему сказали вывернуть наизнанку, чтобы бренда не было видно, а с плавками так не получится", – рассказал отец. По словам отца, ребенок готовился к соревнованиям, плавая по шесть дней в неделю.

В краевой федерации плавания, услышав, что звонит журналист, просто бросили трубку. Заместитель министра спорта края Вячеслав Никитин заявил, что «не в курсе инцидента», пишет 93.ru