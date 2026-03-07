Пловца из Краснодара сняли с соревнований из-за надписи на английском
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На Кубани юного пловца дисквалифицировали с соревнований из-за надписи на плавках на английском языке: организаторы объяснили это тем, что бренд-производитель ушел из страны после начала военной операции на Украину, поэтому выступать в таких плавках "не положено". Мальчик планировал участвовать в краевых соревнованиях, следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Типичный Краснодар".
Спортсмена отстранили от участия в первенстве прямо перед стартом. "Шапочку ему сказали вывернуть наизнанку, чтобы бренда не было видно, а с плавками так не получится", – рассказал отец. По словам отца, ребенок готовился к соревнованиям, плавая по шесть дней в неделю.
В краевой федерации плавания, услышав, что звонит журналист, просто бросили трубку. Заместитель министра спорта края Вячеслав Никитин заявил, что «не в курсе инцидента», пишет 93.ru
В официальном регламенте соревнований для юношей и девушек 12–13 лет нет ни одного пункта, ограничивающего использование логотипов мировых спортивных брендов на форме.
В пресс-службе краевой администрации объяснили, что на каждом плавательном костюме участника разрешено иметь два логотипа, каждый размером максимум 30 квадратных сантиметров. Это регламентируют Правила по плаванию, утвержденные Минспорта РФ от 23 января 2026 года. Ребенка отстранили от соревнований не из-за языка, а из-за размера логотипа. При этом в регламенте краевого Первенства этих правил нет.
"Кавказский узел" также писал, что родные подростка-инвалида из Краснодара получили уведомление, что юноша исключен из сборной по следж-хоккею, несмотря на заключение экспертизы, которая исключила сходство жеста спортсмена во время матча с нацистским приветствием. Семья подростка решила не обжаловать это решение. Ранее родные 15-летнего спортсмена-инвалида из Краснодара подали жалобу на решение о дисквалификации подростка до конца третьего круга чемпионата России по следж-хоккею за жест, "похожий на нацистское приветствие". Родственники утверждают, что юноша просто помахал кому-то на трибуне, и заказали независимую экспертизу видео с матча. Подросток стал объектом травли в интернете. Эксперты не нашли признаков нацистского приветствия в жесте юноши.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.