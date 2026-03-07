Два бойца из Чечни убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зелимхан Батукаев и Алхазур Сайханов из Веденского района убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 260 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 10 января власти и силовики сообщали не менее чем о 258 бойцах из Чечни, убитых в военной операции на Украине.

О передаче посмертных наград родным убитых в военной операции бойцов сообщило отделение фонда "Защитники Отечества" по Чечне. Мероприятие прошло в Веденском районе, представители фонда в публикации от 3 марта в своем Telegram-канале назвали имена Зелимхана Батукаева и Алхазура Сайханова. Подробности биографии убитых бойцов в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 260 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 237 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

Потери юга России на Украине превысили 8800 человек В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

Ранее, в декабре 2025 года, власти сообщали об убитом бойце из Веденского района, Аддулахе Эльмурзаеве.

Отметим, что реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Районные власти в Чечне редко информируют о числе убитых бойцов, как правило, информацию публикуют фонд "Защитники Отечества" по республике и местные телекомпании, отчитываясь о наградах, переданных родным. Так, в декабре 2025 года филиал госфонда сообщал о том, что убиты Адуллах Эльмурзаев и Мехьди Зузаев. О том, что убит Сулим Селимсултанов, сообщала ЧГТРК "Грозный".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". Так, без документов о том, что боец принимал участие в боевых действиях и погиб на СВО, невозможно воспользоваться льготами, например, на бесплатное место в детском садике, обратиться за выплатами в военкомат, рассказали семьи, которые столкнулись с проблемами при получении официальных документов у подразделения.