Комментаторы сочли противоречивыми поступки Умара Джабраилова

Пользователи Facebook* и комментаторы "Кавказского узла" отметили противоречивый характер деловой и политической деятельности бизнесмена Умара Джабраилова, напомнив про его благотворительность и скандальные поступки.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Умар Джабраилов был госпитализирован с огнестрельным ранением головы и умер в больнице. Он поступил в клинику как неизвестный, но его опознали приехавшие охранники. По версии источников, бизнесмен совершил суицид, рядом с ним был найден пистолет. Однако дочь покойного Альвина Джабраилова предположила, что ее отца убили из-за дружбы с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном. 3 марта Джабраилов был похоронен в родовом селе Новые Атаги в Шалинском районе Чечни.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2000 году он участвовал в выборах президента России и занял последнее, 11-е место, получив 0,08% голосов избирателей. В последнее время, по данным адвокатов, Джабраилов переживал неудачи в бизнесе и "был в депрессии". Как сообщило РИА "Новости", налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках из-за долга в 40 тысяч рублей.

Пользователи Facebook*, комментируя материал "Кавказского узла" про сомнения в версии о самоубийстве Умара Джабраилова, поделились своими мнения о нем, как общественном деятеле. "Он сделал много добра. И многие помнят и очень благодарны", - отметила Natasha Pridatrko.

"Образованный человек с большой буквы! Любивший жизнь и помогающий всем! Вы что, забыли", - пишет Евгения Капи. В другой публикации она же сообщила, что Джабраилов "С золотой медалью окончил институт международных отношений" и "помогал всем".

"Он поборол зависимость, лицо собрали по частям после несчастного случая", - отметила Мадина Шах. Она же отметила, что не верит в версию про самоубийство: "Человек, поборовший зависимость, который начал восстанавливать бизнес, не мог. Об этом пишут многие его знакомые".

"При всех нюансах человек был интересный, вызывал всегда интерес у других", - считает Татьяна Закирова-Мазлова. "А что он хорошего сделал для России? Прославил ее? Нет. Внес лепту в рекламу России, где все можно и тебе за это ничего не будет", - парирует Елена Иванова.

Комментатор rob на "Кавказском узле" отметил под статьей "Пользователи Facebook* сочли странными обстоятельства смерти Джабраилова", что, согласно одной из публикаций в соцсетях, он в начале года продал свой особняк в Москве за 1,2 миллиарда рублей. "Так что деньги у него были: и на роскошные апартаменты, и на охрану, и на запуск каких-то новых проектов. Да и его последнее видеообращение, где он выражает озабоченность положением россиян, оказавшихся в трудной ситуации из-за начавшейся войны в Иране, и желаем всем "любви и счастья", тоже не вызывает каких-то подозрений на то, что Джабраилов готовился совершить суицид. В общем, вопросов по поводу смерти бизнесмена и одного из бывших близких друзей Кадырова гораздо больше, чем ответов", - написал он.

Пользователь Edie.mraz отметил, что на похоронах Джабраилова не было никого из руководства Чечни. "А ведь в свое время именно он финансово помогал Ахмату и Рамзану Кадыровым укрепить во власти. Плюс в одно Плюс в одном из своих интервью он говорил о том, что еще в начале 2000-х, они с Рамзаном поклялись в вечной дружбе, и закрепили это в присутствии каких-то старейшин. Кроме того, Джабраилов, как и Кадыров, был выходцем из тейпа беной. А в Чечне принято посещать похороны однотейповцев, тем более известных личностей. Какая-то весьма темная история вокруг смерти Умара Джабраилова", - отметил пользователь.

Под публикацией "Умар Джабраилов похоронен в Чечне" на "Кавказском узле" пользователь Sidney напомнил, как "этот пожилой "товарищ" в шортах и футболке разгуливал по Москве в сопровождении охраны, и раздавал цветы девушкам". "Люди его возраста в Чечне, как правило, ведут степенный образ жизни - участвуют в различных мероприятиях на правах старейшин, поучают молодежь, дают наставления, уходят в религию и т.д. А этот больше вел себя как слетевший с катушек подросток, с карманами, набитыми деньгами. Несолидно и несерьёзно, мягко говоря", - отметил он.

Пользователь Fredericka также считает, что Джабраилов "ни по своим моральным качествам, ни по своим действиям не походил на мусульманина и чеченца".

Джабраилов помогал музеям, односельчанам и ветеранам СВО

Умар Джабраилов передал Московскому музею современного искусства безвозмездно 180 работ из своего собрания. Работы были переданы еще в 2014 году. В публикации на сайте музея отмечается, что "ядро собрания Джабраилова составляют произведения крупных отечественных и зарубежных авторов, демонстрирующие широкий спектр художественных течений, интересов и взаимовлияний 1990−2010-х гг. Это лирическая абстракция и актуальные формы реализма и академизма, ироничные вариации на тему низовой культуры и произведения позднего концептуализма".

Речь идет, в частности, о работах таких современных художников, как Павел Пепперштейн, Вероника Пономарева, Леонид Ротарь, Константин Худяков и другие.

О передаче картин напомнила также искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале. "Он собирал первые имена от Аниша Капура до Павла Пепперштейна. Так что вошел в историю ещё и как меценат", - написала она.

Руководство музея, описывая выставку "Новый элемент", которая прошла в апреле-июле 2014 года, отмечает, что Джабраилов передал из своего собрания безвозмездно 180 работ. "Этот дар (живопись, фотография, графика, видео) можно считать важнейшим «новым элементом» в составе музейных фондов". Описывая личное собрание бизнесмена, в описании выставки отмечается, что собирать ее Джабраилов начал еще в конце 90-х годов. "Приобретая работы у художников и галерей, коллекционер руководствовался собственным вкусом и знаниями. При этом Джабраилов всегда рассматривал создающееся в наши дни искусство не просто как выгодную инвестицию, украшение интерьера или престижный социальный атрибут, но как необходимый, естественный элемент жизни современного человека, формирующий его повседневную среду", - сообщает музей.

Следует отметить, что в начале 90-х годов прошлого столетия Джабраилов, который около года работал инспектором-искусствоведом в кооперативной галерее "Москва", об это сообщается в биографии бизнесмена, опубликованной на сайте РБК.

Односельчане Джабраилова из села Новые Атаги сообщили уже после его смерти о том, что бизнесмен помогал малоимущим семьям, пишет РИА "Новости".

По словам Исы Элиханова, Джабраилов "вокруг нашего кладбища построил большой забор". "С каким бы вопросом к нему не подошли в отношении нашего села - всегда их решал. Одним словом, помогал", - приводит его слова издание. Комментарии других сельчан в материале издания не приведены.

Умар Джабраилов основал фонд "Сила разума". В официальной группе фонда в соцсети "ВКонтакте" утверждается, что он оказывает помощь "пострадавшим и раненым военнослужащим, которые сражались и сражаются в зоне СВО. Мы считаем, что наш с вами долг как сознательных и ответственных граждан России – поддержать наших защитников и их семьи".

В описании фонда приводится номер телефона, как утверждается, самого Джабраилова и адрес его почты. Последняя публикации в группе сделана 22 февраля 2024 года.

Бизнес-деятельность Джабраилова омрачили несколько криминальных скандалов

Деятельность Джабраилова сопровождалась и рядом скандалов. В середине 1996 года глава совместного предприятия "Интурист-РадАмер гостиница и деловой центр", гражданин США Пол Тейтум заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей СП. В ноябре того же года Тейтума расстреляли в подземном переходе у Киевского вокзала. Доказать причастность Джабраилова к происшествию не удалось, пишет РБК.

В 2002 году на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в Москве был обстрелян автомобиль вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе. По данным правоохранительных органов, охраннику вице-мэра удалось ранить одного из участников нападения. Позднее было обнаружено тело двоюродного брата Умара Джабраилова Салавата Джабраилова. Сам бизнесмен отрицал причастность родственника к покушению и заявлял, что его убили, чтобы подставить его. Обвинений Джабраилову выдвинуто не было.

В 2017 году Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons. Он стрелял в потолок из наградного пистолета. На место приехали полицейские, которые предложили Джабраилову сдать оружие, но тот заявил, что не сдастся без боя. Выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей по статье о хулиганстве, а также исключили "за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам" из партии "Единая Россия".