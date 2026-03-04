×

01:28, 4 марта 2026

Памятная табличка на доме Политковской вновь уничтожена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самодельная табличка в память об обозревателе “Новой газеты” Анне Политковской, установленная в ночь на 3 марта на фасаде ее дома, была уничтожена менее чем за сутки. 

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Большинство временных табличек, установленных активистами после этого, провисели менее суток. Ко 2 марта были уничтожены 26 табличек, в том числе 25 временных. В ночь на 3 марта активисты наклеили на стену 26-ю по счету самодельную табличку. 

На большинстве табличек повторяется оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". На части табличек говорилось о причастности неонацистов к уничтожению памятных знаков. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Двадцать шестая памятная табличка, инициативно закрепленная активистами на фасаде дома Анны Политковской в Москве, была сорвана днем 3 марта. Как и большинство предыдущих, она не провисела на месте даже одного дня. 

“Таблички ручной работы продолжают исчезать со стены дома, где была убита Анна Политковской меньше чем за сутки”, - информирует SOTAvision*. 

На снимке канала видно, что табличка отсутствует на том месте, где ее много раз наклеивали активисты. Чуть выше него располагалась разбитая 18 января гранитная мемориальная доска, там остаются закрашенные черной краской строчки трафаретной надписи об убийстве Политковской. 

Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 

В январе одна из жительниц дома призналась, что уничтожила временную табличку. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!" - сказала она. При этом женщина отметила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей "мешала всегда". Временные таблички и букеты цветов регулярно срывает и уносит в ближайший мусорный бак 69-летняя поклонница Кадырова Галина Шустова, отметила в материале для "Новой газеты" 17 февраля Виктория Артемьева.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до смерти. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.



Автор: "Кавказский узел"

