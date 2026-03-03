Активисты в 26-й раз восстановили памятную табличку на доме Политковской

Мемориальная табличка вновь наклеена на стене дома, в котором жила и была застрелена журналистка Анна Политковская. Предыдущая табличка была сорвана на следующий день после установки.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Большинство временных табличек, установленных активистами после этого, провисели менее суток. К 28 февраля были уничтожены 25 табличек, в том числе 24 временные. 1 марта активисты установили 25-ю временную табличку.

На большинстве табличек повторяется оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". На части табличек говорилось о причастности неонацистов к уничтожению памятных знаков. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Активисты в 26-й раз установили памятную табличку на доме Анны Политковской, сообщило в ночь на 3 марта SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов).

"Активисты планируют продолжать вешать табличку до момента, пока она не останется навсегда на доме, где погибла Анна Политковская", - отмечается в сообщении.

Вечером 2 марта издание сообщило, что 25-я временная табличка на стене дома "продержалась менее суток". Эта публикация проиллюстрирована фотографией фрагмента стены на месте, где располагалась мемориальная табличка.

В новой публикации издание разместило видеоролик, на котором видно, как две девушки наклеивают 26-ю табличку на то же место.

В январе одна из жительниц дома призналась, что уничтожила временную табличку. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!" - сказала она. При этом женщина отметила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей "мешала всегда".

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до смерти. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.