Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Дагестана, который жил в Ереване и дружил с убитой уроженкой Чечни Айшат Баймурадовой, получал с ее аккаунта угрозы от неизвестных. В России молодого человека разыскивают силовики.

Как писал "Кавказский узел", Следственный комитет Армении 3 февраля официально подтвердил данные правозащитников о подозреваемых в убийстве уроженки Чечни Айшат Баймурадовой. Ведомство впервые официально назвало имена фигурантов дела, отметив, что Россия запрос о помощи следствию проигнорировала. Также в СК отметили, что информация о подозреваемых направлена в Интерпол.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия и при этом публично критиковала кадыровскую власть. Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Баймурадова умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор "Кризисной группы СК SOS"* Давид Истеев. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Выходец из Дагестана, покинувший республику по причине травли из-за сексуальной ориентации, получил голосовое сообщение с угрозами от неизвестного человека, который завладел аккаунтом Айшат Баймурадовой после ее убийства. Сообщение пришло в ту ночь, когда Баймурадова погибла, говорится в публикации Кризисной группы СК SOS*.

По информации правозащитников, Марк, живя в Ереване, дружил с Баймурадовой. Как и Айшат, он пытался получить гуманитарную визу в одну из стран Евросоюза, но ему отказали. От матери, которая осталась на родине, молодой человек недавно узнал, что силовики разыскивали его: они утверждали, что юноша объявлен в розыск по административной статье о дискредитации армии. Как полагает Марк, интерес к нему силовиков мог быть вызван участием в пацифистских акциях и публикациями в соцсетях.

До 16 лет молодой человек жил в Махачкале. В колледже он подвергался травле со стороны преподавателя, а также соучеников. Из-за преследования и угроз Марк сначала уехал в Петербург, в ноябре 2024 года, когда достиг совершеннолетия - в Армению. Из-за участия в акциях в Ереване он также получал угрозы - как на улице, так и через соцсети.

В сентябре 2024 года Марк рассказывал журналистам, что "переехать в другой регион" из Дагестана ему рекомендовали сотрудники полиции, которые выясняли обстоятельства его попытки самоубийства и узнали о травле.

О том, как живут в Чечне люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией.



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.