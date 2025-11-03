Названо имя возможного соучастника убийства Баймурадовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из ереванской квартиры, где была убита Айшат Баймурадова, вместе с Кариной Иминовой вышел уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров, который в прошлом был фигурантом дела о финансировании терроризма в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Баймурадова бежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница. 27 октября была опубликована петиция с требованием расследовать смерть девушки, ко 2 ноября она собрала более тысячи подписей.

20 октября правозащитники обнародовали данные девушки, с которой встречалась Айшат: по их данным, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись дорожные штрафы. Среди подписчиков Иминовой в Instagram* была Рубати Мицаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова. Карина выехала из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой так же, как и другой человек, попавший с ней на записи камер видеонаблюдения у дома по улице Демирчяна.

30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров попал в объектив камер видеонаблюдения на улице Демирчяна в Ереване после убийства Айшат Баймурадовой. Вместе с Кариной Иминовой, которая вызвала Айшат на встречу, Байсаров покинул квартиру, где позднее девушка была найдена мертвой, сообщил сегодня со ссылкой на источник Telegram-канал “Осторожно, новости”.

Саид-Хамзат Байсаров в декабре 2018 года был арестован по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации “Исламское государство”, но через год суд снял с него обвинения. Байсаров также фигурировал в уголовных делах о грабеже и о вождении в состоянии опьянения. Отец Байсарова занимается бизнесом в Грозном.

Следователи в Армении установили личность Байсарова по записи с камер и расспрашивали о нем жителей дома, однако они, по данным правозащитников, не находятся в статусе подозреваемых и не объявлены в розыск.

“Сейчас правоохранительным органам Армении известны оба человека, покинувшие квартиру, в которой была убита Айшат. Однако их не перевели в статус подозреваемых и не объявили в розыск, что вызывает вопросы касательно прозрачности и оперативности следствия”, - говорится в публикации Telegram-канала Кризисной группы СК SOS*.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в конце октября заявил, что у Айшат Баймурадовой был конфликт с правозащитниками, комментаторы назвали его версию абсурдной. Власти Чечни использовали убийство Баймурадовой для запугивания потенциальных беглянок из Чечни, а Солтаев стал лицом этой кампании, указали правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.