Тысяча человек подписали петицию с требованием расследовать смерть Баймурадовой

Петиция с призывом к властям Армении провести тщательное и прозрачное расследование убийства Айшат Баймурадовой набрала на платформе Change.Org тысячу подписей.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Баймурадова бежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница. 27 октября была опубликована петиция с требованием провести беспристрастное расследование смерти девушки.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

На платформе Change.оrg петиция с призывом к властям Армении провести тщательное и прозрачное расследование убийства Айшат Баймурадовой набрала к 19.49 мск тысячу подписей.

Петиция, озаглавленная "Справедливость для Айшат: призыв к Армении провести прозрачное расследование", размещена на Change.оrg 27 октября пользователем "North Caucasus SOS" (Кризисная группа СК SOS включена Минюстом России в реестр иноагентов). Текст петиции опубликован на английском и русском языках. "Мы призываем власти Армении провести прозрачное, тщательное и независимое расследование — и предпринять все необходимые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в нем.

"Мы требуем, чтобы дело Айшат было расследовано незамедлительно и беспристрастно, а виновные — где бы они ни находились — были привлечены к ответственности. Необходимо установить не только непосредственных исполнителей, но и мотивы, сообщников, организаторов и заказчиков. Расследование должно оставаться независимым и свободным от какого-либо вмешательства или политического давления со стороны российских властей", - говорится в тексте петиции.

После смерти Баймурадовой уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев публично обвинил правозащитников в ее смерти, используя при этом голосовые сообщения из ее телефона. которые, по его словам, подтверждают конфликт девушки с теми, кто помог ей уехать. Авторы комментариев назвали его версию абсурдной, не исключив фальсификацию представленных аудио. Власти Чечни не расследуют смерть Айшат Баймурадовой и использовали ее убийство для запугивания потенциальных беглянок из Чечни и дискредитации правозащитников. Действия Мансура Солтаева, который стал лицом этой кампании, направлены на то, чтобы снять ответственность с чеченских властей, полагают правозащитники.

Напомним, ранее 20 российских правозащитников и организаций призвали власти Армении обеспечить открытое и эффективное расследование убийства Айшат Баймурадовой и принять меры для привлечения к ответственности виновных.