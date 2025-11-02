×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:42, 2 ноября 2025

Тысяча человек подписали петицию с требованием расследовать смерть Баймурадовой

Страница петиции с требованием расследовать смерть Айшат Баймурадовой, https://www.change.org/p/justice-for-aishat-call-on-armenia-for-a-transparent-investigation

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция с призывом к властям Армении провести тщательное и прозрачное расследование убийства Айшат Баймурадовой набрала на платформе Change.Org тысячу подписей.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Баймурадова бежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница. 27 октября была опубликована петиция с требованием провести беспристрастное расследование смерти девушки.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

На платформе Change.оrg петиция с призывом к властям Армении провести тщательное и прозрачное расследование убийства Айшат Баймурадовой набрала к 19.49 мск тысячу подписей.

Петиция, озаглавленная "Справедливость для Айшат: призыв к Армении провести прозрачное расследование", размещена на Change.оrg 27 октября пользователем "North Caucasus SOS" (Кризисная группа СК SOS включена Минюстом России в реестр иноагентов). Текст петиции опубликован на английском и русском языках. "Мы призываем власти Армении провести прозрачное, тщательное и независимое расследование — и предпринять все необходимые меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в нем.

"Мы требуем, чтобы дело Айшат было расследовано незамедлительно и беспристрастно, а виновные — где бы они ни находились — были привлечены к ответственности. Необходимо установить не только непосредственных исполнителей, но и мотивы, сообщников, организаторов и заказчиков. Расследование должно оставаться независимым и свободным от какого-либо вмешательства или политического давления со стороны российских властей", - говорится в тексте петиции.

После смерти Баймурадовой уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев публично обвинил правозащитников в ее смерти, используя при этом голосовые сообщения из ее телефона. которые, по его словам, подтверждают конфликт девушки с теми, кто помог ей уехать. Авторы комментариев назвали его версию абсурдной, не исключив фальсификацию представленных аудио. Власти Чечни не расследуют смерть Айшат Баймурадовой и использовали ее убийство для запугивания потенциальных беглянок из Чечни и дискредитации правозащитников. Действия Мансура Солтаева, который стал лицом этой кампании, направлены на то, чтобы снять ответственность с чеченских властей, полагают правозащитники.

Напомним, ранее 20 российских правозащитников и организаций призвали власти Армении обеспечить открытое и эффективное расследование убийства Айшат Баймурадовой и принять меры для привлечения к ответственности виновных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
09:11, 29 октября 2025
Петиция с требованием расследовать смерть Баймурадовой собрала более 450 подписей
Объявление о розыске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
21:38, 27 октября 2025
Правозащитники из России попросили Ереван довести до конца расследование дела Баймурадовой
Объявления о розыске Айшат Баймурадовой были расклеены по всему Еревану. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
01:45, 24 октября 2025
Правозащитники в Армении потребовали расследовать смерть Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
13:28, 22 октября 2025
Пользователи соцсетей поспорили о причинах смерти Айшат Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
03:42, 21 октября 2025
Кейс Айшат Баймурадовой стал примером "убийства чести"
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

Жители Нового Агачауле садятся в маршрутное такси. 31 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/lifedagestan_05/13087
31 октября 2025, 18:01
Сельчане в Дагестане пожаловались на нехватку транспорта

Ираклий Карселадзе. Фото: https://1tv.ge/
31 октября 2025, 11:56
Грузинские силовики отчитались об аресте бывшего замглавы министерства инфраструктуры

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше