Кавказский узел

Лента новостей
21:38, 27 октября 2025

Правозащитники из России попросили Ереван довести до конца расследование дела Баймурадовой

Объявление о розыске Айшат Баймурадовой в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убийство уроженки Чечни Айшат Баймурадовой в Ереване должно быть тщательно расследовано в юрисдикции Армении, без вмешательства российских и чеченских властей, заявили правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы должны незамедлительно расследовать обстоятельства смерти уроженки Чечни Айшат Баймурадовой в Ереване и дать четкую правовую оценку этому делу как примеру гендерного насилия, заявили участники "Коалиции против насилия в отношении женщин" в Армении 23 октября. Уполномоченный по правам человека в Чечне обвинил в смерти Баймурадовой правозащитников и опубликовал голосовые сообщения, которые, по его словам, подтверждают конфликт девушки с теми, кто помог ей уехать. Комментаторы назвали его версию абсурдной, предположив фальсификацию представленных аудио.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Девушка стала жертвой так называемого "убийства чести", предположили правозащитники. Некоторые пользователи также высказали предположение, что за убийством Баймурадовой может стоять политический заказ, так как девушка спорила в соцсетях со сторонниками Кадырова. 

20 российских правозащитников и организаций обратились к властям Армении с призывом обеспечить открытое и эффективное расследование убийства Айшат Баймурадовой и принять меры для привлечения к ответственности виновных в преступлении. Письмо направлено в аппараты президента и премьер-министра Армении, в парламент страны, МИД, Службу национальной безопасности, Следственный комитет, Минюст и омбудсмену по правам человека, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS" (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). 

Правозащитники, в частности, призывают установить, является ли дело Айшат Баймурадовой “одним из примеров транснациональных репрессий” - девушка уже после отъезда из России получала угрозы, как и многие другие люди, вынужденные бежать из Чечни и покинуть РФ. 

Авторы письма призвали власти Армении установить и раскрыть исполнителей убийства и их мотивы, а также сообщников, организаторов и возможных заказчиков преступления. Они просят использовать для наказания виновных, которые, вероятно, находятся за пределами Армении, такие инструменты как международные ордера и запросы об экстрадиции. 

“Особенно важно сохранить расследование в юрисдикции Армении и не передавать его третьим странам, чтобы обеспечить его независимость и предотвратить вмешательство и давление со стороны российских или чеченских властей”, - подчеркивается в публикации. 

Правозащитники также подчеркнули, что дело Баймурадовой и результаты расследования имеют “решающее значение для защиты репутации Армении”. Правоохранительным органам необходимо информировать общественность о ходе следствия во избежание дезинформации, а также защитить уязвимых людей, - в том числе политических диссидентов и женщин, спасающихся от насилия, отмечается в письме.

Убийство Айшат Баймурадовой в Ереване серьезно повлияло на психологическое состояние девушек из Чечни, которые так же, как и она, сбежали из республики после продолжительного домашнего насилия, сообщила 24 октября правозащитная группа “Марем”. Правозащитники организовали срочный сбор средств для оплаты подзащитным консультаций с психологами. 

“Хуже всего сейчас чувствуют себя такие же девушки, как Айшат. Те, что тоже сбежали подальше от дома - кто недавно, а кто несколько лет назад. Эти девушки очень отважны, но они ежедневно живут с тревогой. После смерти Айшат тревога перерастает в страх.  Дикий страх, что тебя тоже найдут. (...) Сейчас, после смерти Айшат, некоторые из них находятся в состоянии острого кризиса и тревоги, и им нужна срочная помощь психолога”, - говорится в публикации Telegram-канала группы. 

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе". Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

"Кавказский узел" также писал об уроженке Чечни Седе Сулеймановой, которая в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от девушки не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. 16 июня стало известно, что Сулейманову объявили в розыск, однако правозащитники сочли ее розыск имитационным, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Автор: "Кавказский узел"

Объявления о розыске Айшат Баймурадовой были расклеены по всему Еревану. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
