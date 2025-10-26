Заявления Солтаева о смерти Баймурадовой вызвали недоверие в сети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Голосовые сообщения, в которых, как утверждается, сбежавшая из Чечни Айшат Баймурадова рассказывает о конфликте с правозащитниками, опубликовал в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне. Комментаторы назвали его версию абсурдной, предположив фальсификацию представленных аудио.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. Девушка стала жертвой так называемого "убийства чести", предположили правозащитники. К смерти уроженки Чечни Айшат Баймурадовой причастны ее родственники, предположили некоторые пользователи соцсетей, а их оппоненты не исключили суицид или политический заказ. Баймурадова публично критиковала кадыровскую власть, рассказала правозащитница. Представитель властей Чечни, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев обвинил в причастности к смерти Айшат Баймурадовой тех, кто помог ей выехать из России.

20 октября правозащитники обнародовали данные девушки, с которой встречалась Айшат: по их данным, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике, где на нее оформлялись дорожные штрафы. Среди подписчиков Иминовой в Instagram* была Рубати Мицаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова. Карина выехала из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой так же, как и другой человек, попавший с ней на записи камер видеонаблюдения у дома по улице Демирчяна.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев два дня подряд в своем Telegram-канале публиковал видео, на которых, по его утверждению, представлял данные о том, что к смерти Айшат Баймурадовой причастны правозащитники.

"В нашем распоряжении её переписка, обращения и жалобы, в которых говорится, что отдельные правозащитники и кризисные центры обманом вывезли её, завладели её средствами и до сих пор деньги не вернули. Вместо помощи Айшат столкнулась с угрозами и шантажом. В результате она осталась без поддержки и средств к существованию", - заявил Солтаев 24 октября.

Аналогичное сообщение с обвинениями в адрес правозащитных организаций он опубликовал и 25 октября. "Очень много людей под левыми аккаунтами мне писали и говорили, что то аудио, которое я опубликовал вчера, оно склеено из кусков, в нем нет конкретики, что она говорит о правозащитниках или кризисных центрах", - заявил Солтаев, включив на записи очередное аудио, как он утверждает, Баймурадовой, а также ее подруги.

На высказывания Солтаева обратил внимание читатель "Кавказского узла". "Получается, что некие «псевдоправозащитники» (по определению Солтаева), обманом заставили Баймурадову бежать от домашнего насилия, затем «завладели ее средствами», а потом и вовсе убили. В таких случаях, в Чечне обычно говорят: «Алло! Закан-юрт!», потому как именно в этом населённом пункте имеется известная в республике больница для психически нездоровых людей", - написал он, отметив, что "абсурд набирает обороты".

Заявления Солтаева прокомментировала Лена Патяева, которая добивается расследования исчезновения ее подруги Седы Сулеймановой.

"К сожалению, я не владею чеченским языком, поэтому мне очень сложно оценить, о каком именно конфликте, и с кем, говорится в этих голосовых сообщениях. Однако, с кем бы у Айшат конфликт ни был, меня волнует другой вопрос, Мансур Муссаевич: как, собственно, эти записи оказались у вас? Мы все знаем, что Айшат была бесстрашной девушкой и бойцом, и мы все знаем, кого она не боялась критиковать публично и от своего имени — чеченские власти. Вот только ни про какой конфликт ни с какими правозащитниками она публично не рассказывала (что наводит на мысль, что если и был с кем-то действительно конфликт, сама она это публичить не хотела). Так каким же, позвольте, образом эти записи попали к вам? Конечно, вы легко можете спрятаться за словом «наши источники» или «нам прислали». Но знаете, среди прочего, у кого может быть доступ к голосовым Айшат? Ну, к примеру, у её убийц и связанных с ними лиц", - указала она в Telegram-канале "Где Седа", на который подписаны 4637 человек.

"Этот умник может ещё раз съездить к Седе? Ну, чтоб показать какие правозащитники плохие, а родственники хорошие?" - написал Roman.

"Почему они с таким же успехом не показывают голосовые, в которых говорится о тирании со стороны родственников?" - поинтересовался Black Power.

Пользователь Султан опубликовал фрагмент видеообращения Солтаева, на котором тот демонстрирует голосовые на экране своего телефона. "Это запись экрана уже предварительно смонтированная так как там видно, что некоторые секунды из голосового сообщения вырезаны. На чеченском достаточно 1 секунда вырезать чтобы поменять весь смысл предложения", - утверждает он.

В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. Мансур Солтаев появлялся на видео с Седой Сулеймановой после того, как ее привезли в Чечню, и заявил, что девушке ничего не угрожает. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

"Так эти аудиосообщения вы могли сами фальсифицировать заставить их сказать то, что вам выгодно ", - прокомментировал в частности пользователь, который в качестве ника использует многоточие.

Напомним, Мансур Солтаев назначен на пост уполномоченного по правам человека в Чечне в декабре 2021 года. За это время он не раз отрицал нарушения прав человека со стороны чеченских властей. Так, он заявлял, что при задержании Заремы Мусаевой чеченские силовики действовали в рамках закона. ПВ ответ на замечания Комитета по правам человека ООН, Солтаев заявил, что обозначенные проблемы с правами человека созданы искусственно, а нарушений прав человека в республике нет. Избиение в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова Солтаев назвал провокацией с целью очернить власти республики.