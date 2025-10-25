Родные Зелимхана Хангошвили депортированы из Германии

Власти Германии выслали в Грузию брата и других родственников бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как писал "Кавказский узел", суд в Берлине приговорил 15 декабря к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили россиянина Вадима Красикова. Суд в приговоре указал на роль российских властей, отметила вдова Хангошвили. После оглашения приговора родные Хангошвили выразили опасения, что Красиков может быть депортирован в Россию. 1 августа 2024 года произошел обмен заключенными с западными странами. В числе тех, кого передали России, был и Вадим Красиков. Правительство Германии пояснило решение отпустить его защитой интересов несправедливо осужденных в России.

Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец, в ходе второй чеченской кампании он стал полевым командиром.

Из Германии в Грузию высланы 48 человек, в числе которых брат и другие родственники убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, пишет 24 октября Deutsche Welle*.

По данным издания, которое ссылается на слова родственницы бывшей жены Хангошвили Мананы Цатиевой, 23 октября полиция в городе Вюнсдорф (федеральная земля Бранденбург) выломала двери в квартире, где проживал Зураб Хангошвили. Полицейские отобрали у членов семьи мобильные телефоны, посадили их в автобусы и повезли в аэропорт Берлина.

Зураб Хангошвили переехал в Германию из Швеции примерно три года назад, он опасался за свою безопасность. По словам его родственников, адвокаты семьи пытались в последний момент остановить депортацию, но безуспешно. После вылета в Грузию родственники Хангошвили перестали выходить на связь.

Представитель МВД ФРГ Сонья Кок подтвердила, что в Тбилиси был выполнен чартерный рейс, на котором находились 48 человек, подлежащих высылке из страны. Однако она не назвала никого, кто на нем улетел.

При этом Кок отметила, что в договоре о формировании правящей коалиции есть пункт об увеличении числа депортаций, цель которого - последовательно реализовывать предписания покинуть страну. Ответственность за организацию депортаций ложится на руководство федеральных земель. Она также добавила, что количество депортаций в последнее время значительно выросло.