Публичные извинения оппозиционера стали прецедентом в Грузии

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Публикация видеозаписи, на которой Котэ Иоселиани вынужденно просит прощения у сына Бидзины Иванишвили, стала первым в Грузии случаем публичных извинений представителя оппозиции. Ранее другой сын Иванишвили был замешан в скандале с публичными извинениями подростка.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал похищение оппозиционера Котэ Иоселиани, которого заставили записать видео с извинениями перед сыном Бидзины Иванишвили. Саакашвили назвал происходящее в Грузии "попыткой окончательного установления классической разбойничьей диктатуры" и сравнил Грузию с кадыровской Чечней. "Так людей похищает Кадыров, Кадыров вынуждает записывать видео", – заявил Саакашвили.

Котэ Иоселиани – супруг председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тины Бокучава. В ночь на 8 июня он был похищен, после чего похитители заставили Иоселиани записать видео с извинениями перед сыном Бидзины Иванишвили Утой и опубликовали видеозапись. По словам Иоселиани, похитители угрожали его малолетним детям. На записи он извинился перед Утой Иванишвили за слова, сказанные в 2018 году, когда намекнул на сексуальную ориентацию Уты. "Это была ложь. Были определенные обстоятельства, под влиянием которых я сделал это заявление (...) Сожалею и приношу извинения", - сказал Иоселиани.

Видео Иоселиани продолжило тренд публичных извинений перед сыновьями Иванишвили

Извинения Котэ Иоселиани стали первым случаем публичных извинений представителя оппозиции в Грузии. Ранее грузинским оппозиционерам не приходилось озвучивать извинения для публикации, выяснил "Кавказский узел" по итогам изучения информации из открытых источников.

При этом известный случай публичного извинения связан, как и в случае с Иоселиани, с одним из сыновей Бидзины Иванишвили. В марте 2021 года оппозиционный телеканал "Пирвели" обнародовал аудиозаписи, на одной из которых Бера Иванишвили (сын Бидзины Иванишвили), премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе обсуждают наказание подростка, оставившего негативный комментарий на странице Беры Иванишвили в соцсети.

На одной из аудиозаписей Бера Иванишвили рассказывает Гарибашвили, что некие люди по поручению Чубинидзе пришли в дом подростка "выбить извинения" и заставляли того извиняться в присутствии семьи и соседей.

После этого Гарибашвили и Иванишвили обсуждали наказание еще одного человека за комментарий, который не понравился Иванишвили. На опубликованной аудиозаписи Бера Иванишвили отмечал, что оскорбившие его люди должны извиниться письменно. "Мой отец тоже говорит, что сделать это необходимо", - сказал он.

Позднее Бера Иванишвили подтвердил, что на аудиозаписях звучит его голос. Анзор Чубинидзе также признал, что действительно беседовал с подростками, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузинский Кадыров: опасные указания сына Иванишили".

Авторы телесюжета предположили, что разговор состоялся в 2015 или 2016 году. Правящая партия "Грузинская мечта" заявила тогда, что аудиофайлы смонтированы из записей, сделанных силовиками в 2010-2011 годах, когда у власти находилась партия "Единое национальное движение". Представители оппозиции сочли эту версию неубедительной.

Людей, чьи высказывания вызывали недовольство главы Чечни и его окружения, неоднократно принуждали к публичным извинениям. С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Требования публичных извинений знакомы жителям Грузии

Отметим, что в Грузии ранее звучали требования публичных извинений, хотя они и не увенчались успехом. В частности, в июле 2019 года несколько сотен человек собрались перед зданием телеканала "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Власти Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией".

На инцидент отреагировал и Рамзан Кадыров . Он заявил, что президент и премьер-министр Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией за слова Габунии. Кадыров также высказал оскорбления и угрозы в адрес Георгия Габунии. "В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - заявил он тогда.

История получила продолжение спустя почти год, в июне 2020 года, когда Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России, подозреваемого в подготовке покушения. Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что жертвой покушения должен был стать Георгий Габуния, и связал это с ранее озвученными угрозами Кадырова. Глава Чечни назвал эту версию "баснями", но отметил, что Габуния остается его врагом, и посоветовал ему "встать на колени и попросить прощения".

Однако Габуния в эфире телекомпании "Пирвели" заявил, что извиняться не будет. "Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже", - пояснил он.

"Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости о публичных извинениях размещает на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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