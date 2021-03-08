"Грузинская мечта" обвинила оппонентов в фабрикации скандальных аудиозаписей

08 марта 2021, 10:31

Аудиофайлы, компрометирующие премьер-министра Ираклия Гарибашвили, смонтированы противниками правящей партии из фрагментов записей 10-летней давности, полученных в результате незаконного прослушивания, заявила "Грузинская мечта". Представители оппозиции сочли эту версию малоубедительной, а НПО призвали парламент получить объяснения от главы правительства.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта оппозиционный телеканал "Пирвели" в своем эфире обнародовал аудиозаписи, на которых, предположительно, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сын Бидзины Иванишвили Бера и глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе обсуждают наказание 15-летнего школьника, оставившего негативный комментарий на странице Беры Иванишвили в Facebook. 7 марта сторонники оппозиции провели шествие в Тбилиси, требуя отставки премьер-министра. Это же требование озвучили представители оппозиционных партий "Лело", "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

Участники беседы на одной из обнародованных аудиозаписей обсуждали, как несовершеннолетнего оскорбляли в присутствии соседей и знакомых, после чего он был так напуган, что перестал посещать школу. На другой аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Беры Иванишвили, поручает Анзору Чубинидзе "выбить извинения" из обидчика. Авторы сюжета телеканала "Пирвели" предположили, что разговор состоялся в 2015 или 2016 году, и подчеркнули, что "аутентичность аудиозаписей не подтверждена".

Правящая партия "Грузинская мечта" прокомментировала аудиозаписи, обнародованные телеканалом "Пирвели", обвинив своих предшественников из "Единого национального движения" в незаконной слежке. Кроме того, "Грузинская мечта" в своем заявлении назвала аудиозаписи "грубой фабрикацией", сообщили 7 марта "Новости-Грузия".

"Грузинская мечта" утверждает, что аудиофайлы смонтированы из записей, сделанных силовиками в 2010-2011 годах, во времена третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В то время Бера Иванишвили, которому сейчас 27 лет, был несовершеннолетним, а Ираклий Гарибашвили не занимал государственных должностей, работая в фонде "Карту", принадлежащем Иванишвили.

"Незаконное прослушивание, хранение записей, монтаж-фабрикация, их использование, насилие, убийства и так далее – это почерк "Единого национального движения". Что касается "Грузинской мечты" и ее лидеров, то они не прибегали к подобным методам ни до, ни после прихода в политику", – процитировало издание заявление правящей партии.

Реакция "Грузинской мечты" стала поводом для критики в ее адрес

Заявление "Грузинской мечты" встретила критикой лидер оппозиционной партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. "Грузинская мечта" говорит не то, что такого нет или такого не может быть… они говорят, что это десятилетней давности, что вообще не имеет значения", – приводит ее слова "Грузия Online".

Бурджанадзе также предположила, что премьер-министр Грузии находится "в полном подчинении, и им управляет семья Иванишвили".

"Проблемой является то, что сегодня в стране нет такого ведомства, в которое придешь и скажешь: "Расследуйте". Самой большой катастрофой является то, что у страны есть премьер-министр, которому мальчишка указывает, что ему делать", – цитирует политика издание.

НПО призвали парламент потребовать у Гарибашвили объяснений

15 неправительственных организаций призвали парламент получить от Ираклия Гарибашвили разъяснения по поводу аудиозаписей и дать "четкие ответы на вопросы относительно их подлинности".

"Мы не знаем, достоверна ли опубликованная запись, однако здесь содержатся признаки нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Грузии… Одним из предполагаемых участников распространенной записи является действующий премьер-министр, который несет не только юридическую, но и политическую ответственность. Если запись подлинная, обязательно должен быть поднят вопрос о его политической ответственности", – указали активисты, призвав парламент Грузии потребовать разъяснений от премьера, используя полномочия, предоставленные Конституцией Грузии и регламентом.

Под обращением подписались, в частности, Transparency International – Georgia, "Ассоциация молодых юристов Грузии", Грузинская демократическая инициатива, "Международное общество за справедливые выборы и демократию", "Грузинский медиаклуб" и другие НПО, сообщает сегодня издание.

Ираклий Гарибашвили – один из основателей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии политика. Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Бидзине Иванишвили.