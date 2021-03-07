Полиция применила силу к участникам шествия в Тбилиси

07 марта 2021, 17:28

Около 30 активистов провели шествие от здания парламента Грузии к резиденции Бидзины Иванишвили, где их встретили полицейские. Между активистами, требующими отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и силовиками произошли столкновения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники оппозиции начали шествие от здания парламента Грузии к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, требуя отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Это же требование озвучили представители оппозиционных партий "Лело", "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" после обнародования аудиозаписи, на которой, по их мнению, сын Иванишвили обсуждал с премьером наказание подростка за комментарий в соцсети.

У резиденции Бидзины Иванишвили произошла стычка между активистами движения «За Грузию» и полицейскими. Столкновение произошло после того, как участники акции попытались написать на стене «Убийцы», а силовики не позволили им это сделать, сообщает "Интерпрессньюс".

В шествии приняли участие около 30 человек. Кроме отставки премьер-министра, они требовали возбудить уголовные дела в отношении людей, чьи голоса были на аудиозаписях, а также назначить досрочные парламентские выборы, пишет "Новости-Грузия".

По данным издания, около резиденции Иванишвили было собрано большое число сотрудников МВД, они сдерживали протестующих в нескольких сотнях метров от центрального входа. Между активистами и силовиками произошло несколько столкновений, МВД о задержаниях протестующих не сообщало, информирует издание.

Напомним, поводом для акции протеста стал телесюжет оппозиционного телеканала "Пирвели" с аудиозаписью, на которой, предположительно, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сын Бидзины Иванишвили Бера и глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе обсуждают наказание 15-летнего школьника, оставившего негативный комментарий на странице Иванишвили в Facebook. В беседе описывается, как несовершеннолетнего оскорбляли в присутствии соседей и знакомых, после чего он был так напуган, что перестал посещать школу. На другой аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Беры Иванишвили, поручает Анзору Чубинидзе "выбить извинения" из обидчика. Авторы сюжета предположили, что разговор состоялся в 2015 или 2016 году, и подчеркнули, что "аутентичность аудиозаписей не подтверждена".