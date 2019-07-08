Кадыров потребовал извинений от руководства Грузии

08 июля 2019, 22:35

Президент и премьер-министр Грузии обязаны извиниться перед Путиным и всей Россией за слова журналиста Георгия Габунии в эфире "Рустави 2", заявил Рамзан Кадыров. Он призвал "ввести самые жесткие санкции" против Грузии.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью несколько сотен людей собрались перед зданием "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". Канал на время прекратил вещание по соображениям безопасности, но утром снова вышел в эфир. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента.

Протесты начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Первые лица Грузии обязаны немедленно извиниться перед президентом Путиным и Россией, заявил Рамзан Кадыров, комментируя выступление Габунии. Журналист нанес оскорбления "российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности", написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, "случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии", поэтому Россия должна "ввести самые жесткие санкции" против этой страны, если президент и премьер-министр не извинятся перед Путиным.

Говоря о конкретных санкциях, глава Чечни высказал предложение "закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии" уже через три дня, если извинений не последует. Тем самым Кадыров фактически отказался от идеи строительства погранперехода из Чечни в Грузию, которую продвигал ранее.

В декабре 2018 года чеченское ТВ рассказало о планах строительства пограничного перехода на границе Чечни и Грузии. Дорога из Итум-Кали в Шатили, соединяющая Россию и Грузию, практически готова и помогла бы усилить товарообмен между двумя странами, сообщалось в программе. Власти Грузии опровергли существование плана строительства второго пограничного перехода с Россией, а политологи предположили, что Рамзан Кадыров с подачи Кремля продвигает идею погранперехода для контроля российских спецслужб над Панкисским ущельем.

Кадыров также высказал оскорбления и угрозы в адрес Георгия Габунии. "В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - говорится в публикации.

Жители Грузии сегодня вечером снова вышли на акцию протеста к офису телекомпании «Рустави 2». По словам участников акции, они встревожены скандальными заявлениями ведущего программы «Постскриптум». Собравшиеся требуют, чтобы руководство «Рустави 2» взяло на себя ответственность за слова Габунии, а генеральный директор телеканала Ника Гварамия оставил свою должность, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Руководство "Рустави 2" сегодня объявило, что Георгий Габуния отстранен от журналистской работы и должностных обязанностей на канале на два месяца в связи с грубыми нецензурными выражениями в эфире.