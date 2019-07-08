"Рустави 2" вышла в эфир после оскорблений Путина

08 июля 2019, 12:09

Грузинская телекомпания "Рустави 2", которая прекратила вещание после нецензурных высказываний ведущего в адрес президента России, сегодня работает в обычном режиме. По меньшей мере два сотрудника покинули компанию в знак протеста против скандального инцидента. На слова грузинского телеведущего не следует реагировать, считают российские политики.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью несколько сотен людей собрались перед зданием "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". Гендиректор телекомпании Ника Гварамия объявил, что канал временно прекращает вещание, пока не будет обеспечена "полная безопасность""Рустави 2".

Телекомпания «Рустави 2» возобновила вещание и сейчас работает в обычном режиме, сообщило сегодня утром "Интерпрессньюс". По данным издания, акция протеста у здания телекомпании завершилась рано утром, но ее участники пригрозили возобновить акцию, если, в частности, правоохранители не начнут расследование инцидента.

МВД Грузии объявило, что около «Рустави 2» "в целях охраны правопорядка находятся соответствующие подразделения". "Полиция обеспечивает как охрану общественного порядка в ходе акции, так и безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника", - цитирует заявление министерства издание.

Как минимум два сотрудника телекомпании покинули ее в знак протеста, сообщает сегодня "Sputnik Грузия". Оператор телеканала Леван Маргвелашвили объяснил свое решение тем, что не хочет быть участником скандала. "У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", - приводит слова Маргвелашвили издание.

Леван Маргвелашвили на митинге у здания "Рустави-2" объявил, что покидает телеканал из-за высказываний Габунии, и порвал свою пресс-карту.

Телекомпанию покинул также Леван Ростомаули, который работал над популярным сериалом "Подруги моей жены", уточняет издание.

Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия принес извинения за высказывания Георгия Габунии. Он уточнил, что разделяет недовольство политикой властей России, но ведущему следовало озвучить критику в адрес Путина "в более приемлемой форме". Заявление премьер-министра и других политиков о том, что власть расценивает инцидент как «попытку дестабилизации», Гварамия расценил как попытку цензуры, пишет "Грузия Online".

Российским властям следует проигнорировать высказывания Георгия Габунии, считает член комиссии Совета Федерации по информационной политике Сергей Калашников. "Не надо нашему государству реагировать на этот хулиганский поступок журналиста, обсуждать возможность каких-то мер в его отношении. Реагировать - это значит опускаться на его уровень", - цитирует сегодня Калашникова РИА Новости.

Аналогичное мнение высказал зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. "Уверен, нам никак не стоит реагировать, потому что площадная брань в адрес лидера другой страны - это показатель слабости", - приводит слова Бальбека агентство.

Слова ведущего "Рустави 2" о Путине расценил как "послание, содержащее огромную угрозу против мира и безопасности Грузии" блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "То, что я вчера услышал, я никогда не слышал ни на одном ТВ. Честно! Это был не [просто] мат в адрес Путина, это было нечто истеричное, непотребное. <...> Конечно, это позор и СМИ, и имиджа Грузии, кто бы что ни говорил. Все-таки ["Рустави 2"] одна из самых рейтиновых ТВ", - написал сегодня блогер.