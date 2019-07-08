Несколько сотен человек потребовали у "Рустави 2" извиниться перед Путиным

08 июля 2019, 03:55

Ведущий передачи "Постскриптум" на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией", перед зданием "Рустави 2" собрались несколько сотен людей, которые потребовали извинений, после чего телеканал временно приостановил работу.

Несколько сотен человек собрались сегодня, 8 июля перед зданием телекомпании "Рустави 2", требуя, чтобы телеканал извинился за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, которые высказал 7 июля в вечернем эфире программы "Постскриптум" ведущий Георгий Габуния, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Собравшиеся у здания "Рустави-2" протестующие также потребовали закрыть телекомпанию,

"Рустави-2" временно прекратила вещание из-за угроз со стороны митингующих, пишет ТАСС.

Гендиректор телеканала Ника Гварамия заявил, что дал указание "вывести все съемочные группы их эфира". "С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность "Рустави-2", мы вообще прекращаем вещание", - цитирует его слова издание.

Оператор телеканала Леван Маргвелашвили на митинге у здания "Рустави-" заявил, что покидает телеканал из-за высказываний Габунии и порвал свою пресс-карту.

Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил Путина

Ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния 7 июля в начале передачи "Постскриптум" обратился к зрителям на русском языке.

"Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите главный телеканал Грузии "Рустави-2". Мы начинаем передачу "Постскриптум", а я - ведущий этой программы Георгий Габуния. В первую очередь я хочу передать огромный-огромный привет нашему большому другу - президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - так начал свой эфир ведущий, после чего разразился нецензурной бранью в адрес президента России. В частности, он оскорбил его родителей, причем сам Габуния отметил, что отца и матери Путина нет в живых.

Видео-отрывок телеэфира получил многочисленные комментарии грузинских пользователей соцсети Facebook. По данным на 03.54 мск сегодня, 8 июля под видео оставлено более тысячи комментариев.

"Д Гоча Шамугия.

"Хорошо, у него самого детей нет. Но если завтра Россия будет нас бомбить, он где укроется?" - задается вопросом Гурам Джанашвили (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Габуния и Гварамия (Ника Гварамия - генеральный директор "Рустави-2" - прим. "Кавказского узла") - одного поля ягоды", - написала Тамар Чичинадзе.

Ника Гварамия после выступления Габунии заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, но при этом разделяет позицию телеведущего, пишет РИА "Новости".

"И это ТВ? У всего есть предел. И они себя народным телевидением называют", - написала Irma Khvichia.

"Позор "Рустави "2", никогда больше ваш канал смотреть моя семья не будет", - отметил Дарико Беридзе.

Политики назвали провокацией произошедшее в эфире "Рустави 2"

Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе, а также МИД страны, мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава парламента Арчил Талаквадзе.

«То, что сегодня (7 июля) мы наблюдали в эфире «Рустави-2″ - омерзительная провокация и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!» — написал Мамука Бахтадзе в своем Twitter.

Нецензурные высказывания Габунии в адрес Путина служат лишь повышению напряженности в отношениях с Москвой, заявила Саломе Зурабишвили.

"Президент Грузии безоговорочно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня (7 июля) на "Рустави-2". Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, (в отношениях) с Россией и в регионе", - цитирует ее заявление ТАСС.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упрекнул Габунию, заявив, что "он использует методы российского ТВ".

«Наши медиа не должны превращаться в истерические российские СМИ! На нашей стороне правда и передавать правду нужно в цивилизованной форме! Эпатаж и истеричность только навредит нашему делу», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

С этической точки зрения выступление Габунии было неприемлемо, но решать конфликт следует в соответствии с внутренними правилами "Рустави 2", заявил в эфире телекомпании бывший председатель президентской комиссии по помилованию, медиа-эксперт Звиад Коридзе.

Реакцию собравшихся у здания телекомпании людей он назвал "понятной", но при этом заявил о неправомочности их требований уволить Габунию и Гварамию. Он также отметил, что, поскольку "Рустави-2" - частная телекомпания, государственные органы не имеют права вмешиваться в ее работу.

По мнению политолога Гелы Васадзе, есть несколько возможных причин для заявления Габунии.

В частности, он не исключил, что заявление телеведущего - его личная инициатива "для самопиара" или "желание создать информационную защиту перед ожидаемой атакой (судебным процессом - прим. "Кавказского узла") против "Рустави 2".

В августе 2015 года бизнесмен Кибар Халваши обратился в суд с требованием передать ему активы "Рустави 2". 2 марта коллегия Верховного суда Грузии удовлетворила иск Халваши. Компания обжаловала решение в Европейском суде по правам человека, и 3 марта Страсбургский суд приостановил исполнение приговора на срок до 8 марта. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск по делу "Рустави 2". 2 июля 2019 года Министерство Юстиции Грузии сообщило, что ЕСПЧ намерен вынести свое решение по делу "Рустави 2" 18 июля.

Также среди возможных причин Васадзе назвал корреспонденту "Кавказского узла" активизацию радикальных националистов и "триггер для того, чтобы заставить власть "защищать" Путина".