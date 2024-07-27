Нальчане потребовали реакции властей на стихийный рынок в жилом секторе

27 июля 2024, 10:09

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В Нальчике по улице Ашурова образовался стихийный рынок, из-за которого в жилом секторе возникла антисанитария, а близлежащая территория заполнена машинами, пожаловались в соцсети местные жители. Часть других нальчан, комментируя их жалобу, потребовала реакции властей, а другая часть встала на сторону торговцев, указав, что на рынке торгуют преимущественно пенсионеры.

Жалоба жителей Нальчика на стихийный рынок по улице Ашурова опубликована 26 июля в Instagram*-паблике goloskbr.

"Под нашими окнами на придомовой территории развели настоящий рынок. Настоящий рынок подразумевает крики торгашей, постоянные дележки мест за каждый сантиметр друг у друга, мусор, неприятный запах, бегающих крыс. Это с 05.30 утра до 23.00", – сказано в сообщении.

Нальчане отметили, что неоднократно обращались в различные инстанции, в том числе в местную администрацию и в МВД, однако реакции нет. "Недавно в одном из ларьков вообще установили уличный туалет, чтобы сделать платным для торгашей. Дверь туалета выходит к окнам одного из подъездов. Расстояние составляет один метр от дома. По нормативам оно должно составлять 50 метров от жилых и общественных зданий. На данный момент туалет достроен и ждет подключения к домовому водопроводу и к нашей канализации", – сказано в сообщении.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписано около 168 тысяч пользователей, на 10.00 мск 27 июля набрал 247 отметок "нравится" и 111 комментариев. Часть их авторов также потребовала убрать рынок.

"Обращаемся к администрации с требованием убрать этот ужас от нашего дома и наших окон. Жить там вообще невыносимо – грязь, шум, свои машины мы не можем поставить в своем же дворе. Будем обращаться к главе республики, если ничего не изменится", – пригрозила __zara55__.

"Полностью согласна с автором. Очень грязно стало, по дороге невозможно пройти. Те, кто торгует, стали прямо до середины дороги выдвигать свои столики и коробки. Есть машины, которые стоят там круглосуточно. Вся парковка вдоль дороги занята машинами тех, кто торгует. Возле входа в парк тоже всегда очень много машин оставляют, даже на пешеходном переходе. И ГАИ все это видит и ничего не делает", – отметила nata_colorist.

"Все незаконные рынки надо убрать. Город превратили в базар. Торгуют на обочинах, на тротуарах. Никакого порядка нет в городе. Куда смотрят участковые, за которыми закреплены данные участки? Куда смотрит администрация?" – задался вопросами anzor_7_7_7_.

"Вечером идешь из парка, проходишь мимо всего этого ужаса. Можно было бы уже как-нибудь цивильно сделать им столики, а не ящики, доски, что аж смотреть неприятно. Раньше, когда только они там появились (торговцы), они продавали свой товар по адекватной цене. А сейчас цены у них, как и везде", – заявил пользователь el.food_07.

"Я очень люблю это место, там есть всё и всегда свежее и по доступным ценам. Но мне искренне жаль тех, кто там живёт, это ужасно", – написал пользователь black_sky_07_____.

"Автора поддерживаю. Рынок – да, хороший. Но ему там не место. Пусть обратит внимание администрация на это все. Газоны и клумбы вытоптаны, мусор из коробок", – указала snezinalana.

Другие комментаторы поддержали торговцев. "Этот рынок не первый год там. 10 лет точно там находится", – отметила gotovaya_eda07.

"Сколько помню, там всегда рынок был. Что теперь?" – спросила bogotova_kardanova_.

"Это единственное место на Искоже, где можно купить нормальные свежие овощи и фрукты. В супермаркетах их нет", – заявила __milina_may__.

"Люди зарабатывают себе на жизнь. Там в основном сидят пожилые люди. Пенсия у них если бы была достойная, то никто не сидел бы там", – заявил пользователь makush___a.

На 10.00 мск на сайте администрации Нальчика нет комментариев относительно жалобы местных жителей на стихийный рынок на улице Ашурова.

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