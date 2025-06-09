Лидер ЕНД заявила о похищении супруга в Тбилиси

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Котэ Иоселиани был похищен неизвестными от своего дома в Тбилиси, после чего его заставили записать видео с извинениями перед сыном Бидзины Иванишвили.

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава заявила сегодня, что ее супруг Котэ Иоселиани в минувшие выходные подвергся похищению.

Как заявила Бокучава, пятеро мужчин в масках напали на Иоселиани ночью возле его дома в Тбилиси, завязали ему глаза, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В течение восьми часов они подвергали Иоселиани давлению и запугивали. Угрозы, по словам политика, касались, в частности, их малолетних детей.

Иоселиани заставили записать видео с извинениями перед сыном основателя “Грузинской мечты”, миллиардера Бидзины Иванишвили Утой. Видео продолжительностью в 50 секунд было опубликовано на странице Иоселиани в Facebook* 8 июня: на записи Иоселиани вынужденно извинился перед Утой Иванишвили за слова, сказанные в 2018 году, когда он “намекнул на сексуальную ориентацию” последнего, пишет JAM-news.

"Это была ложь. Были определенные обстоятельства, под влиянием которых я сделал это заявление (...) Сожалею и приношу извинения", — цитирует слова Иоселиани на видео "Новости-Грузия".

Политик отметила, что после похищения ее мужа привезли в одно из зданий силовых структур Грузии. Похитители детально “описывали ежедневные маршруты” ее супруга, указывая, что знают также школу, где учится их 10-летний ребенок, и детский сад, который посещают их двухлетние близнецы, указывает SOVA news.

Представители “Грузинской мечты” обвинения в причастности к похищению оппозиционера отвергли, назвав заявление Бокучавы “попыткой внести напряжение в предвыборный период”. “Никто не помнит “Национальное движение” (...) Кому нужна Бокучава или ее муж?” - заявил депутат от правящей партии Ираклий Заркуа. Вице-спикер парламента Гия Вольский, в свою очередь, предложил силовикам допросить Иоселиани, также выразив сомнения в заявлении его супруги.

“Цель оскорбить Службу безопасности, представить все так, будто Котико угрожали убийством детей из детского сада, если он не признает, что восемь лет назад сказал глупость. Это, разумеется, атака лично на руководство. Также это нападка на нового министра внутренних дел. Думаю, что это все же бездарный спектакль”, - цитирует его слова 1tv.ge.

Сам Котэ Иоселиани позднее опубликовал на своей странице в соцсети пояснение к видео с извинениями. “Если извинение — плата за безопасность моих детей, я готов. Но режим, предавший Грузию, должен быть уничтожен. Я остаюсь на тех же позициях, на которых стоял всегда”, - написал он сегодня днем.

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