Кадыров назвал Георгия Габунию своим врагом

17 июня 2020, 11:13

Рамзан Кадыров прокомментировал версию о подготовке убийства грузинского журналиста Георгия Габунии, назвав его своим врагом и посоветовав "встать на колени и попросить прощения". Предотвращенное спецслужбами покушение готовилось с целью дестабилизировать ситуацию в Грузии, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня СГБ Грузии сообщила о задержании российского гражданина по делу о подготовке покушения. Гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - уроженец Ингушетии, а жертвой покушения должен был стать сотрудник телеканала Георгий Габуния. Гварамия связал это с угрозами в адрес Габунии, озвученными ранее главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Одни пользователи Facebook высмеяли эту версию, посчитав ее попыткой привлечь внимание общества к фигуре Георгия Габунии, другие призвали грузинские власти защитить журналиста.

В июле 2019 года Георгий Габуния нецензурно отозвался о российском президенте Владимире Путине в эфире телеканала "Рустави 2". На это отреагировал Рамзан Кадыров, заявивший, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией. Он также высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. "В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - написал Кадыров. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". 18 июля гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен, канал покинул и другие журналисты. В сентябре под руководством Гварамии начала вещание новая телекомпания, "Мтавари архи".

Рамзан Кадыров назвал версию о покушении на Габунию "баснями от обиженных судьбой людей". "Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают", - заявил глава Чечни.

При этом он подчеркнул, что до сих пор ожидает извинений от грузинского журналиста. "Мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - написал Кадыров 16 июня на своем канале в Telegram.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Публикация заявления Кадырова в Instagram-паблике "Грозный ТВ" собрала комментарии с критикой Габунии и озвученной им версии покушения. "Вот такими жалкими способами пытаются привлечь к себе внимание", - написал umarhimaev. "Как не стыдно нести бред, которого вообще не существует!" - укорил Габунию gigiev_76. К 11.13 мск 17 июня эта публикация собрала 2117 "лайков" и 96 комментариев. У паблика 835 тысяч подписчиков.

Аналогичные комментарии оставили читатели страницы kadyrov_news95 в Instagram. "Рамзан прав. Это <журналист>, наверное, хочет пропиариться", - написал oarstho_vainah. К 11.13 мск 17 июня эта публикация собрала 1115 "лайков" и 104 комментария. У паблика 144 тысячи подписчиков.

Власти Грузии указали на политическую подоплеку покушения

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Службу государственной безопасности за предотвращение покушения. "Мы понимаем, что имеем дело с преступными и провокационными действиями против стабильности в стране. Я думаю, что стабильность нашей страны, эффективная борьба с эпидемией и необратимое демократическое развитие могут раздражать многих, но такая деструктивная цель не была реализована. Вместо дестабилизации Грузия еще раз доказала, что у нее есть рычаги для поддержания стабильности, что она может противостоять провокациям и мирно дойти до будущих выборов", - процитировали Зурабишвили 16 июня "Новости-Грузия".

Как ранее и Служба госбезопасности, президент Грузии не назвали имени того, на кого готовилось покушение. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария обозначил его как "известного журналиста". Премьер также указал на политическую подоплеку этого инцидента. "Тот факт, который мы пресекли в стране, является тяжелейшим преступлением. <...> не только такое серьезное преступление, но гораздо более простые случаи сопровождаются большим количеством политических спекуляций и политическим шлейфом", - привел 16 июня на своем сайте слова Гахарии Первый канал грузинского телевидения.

Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление, в котором указало на неприемлемость "попытки посягательства на жизнь нашего гражданина, журналиста". "Служба государственной безопасности <...> помогла стране избежать тяжелейшего преступления, которое, предположительно, было направлено не только на попытку посягательства на жизнь человека, но и ставило целью тяжелые последствия для нашей страны", - процитировало заявление МИД Грузии от 16 июня издание "Интерпрессньюс".

Киллеры убивали критиков чеченских властей и в России, и за рубежом

Ранее от рук наемных убийц из Чечни погибли журналист Анна Политковская, два представителя чеченского клана Ямадаевых, бывший охранник чеченского президента Умар Исраилов и другие люди, которых нынешнее руководство Чечни могло считать неугодными. Обвиняемыми по делу об убийстве политика Бориса Немцова также проходит группа выходцев из Чечни.

Чеченские "эскадроны смерти" действуют не только в России, но и за ее пределами, всюду преследуя врагов Кадырова – бывших полевых командиров боевиков, политических противников нынешней чеченской власти, общественных деятелей и правозащитников. В частности, в 2017 году в Киеве чеченский киллер совершил покушение на известного оппонента Рамзана Кадырова - Адама Осмаева, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Около 10 критиков чеченских властей были убиты в Турции, в Катаре - бывший президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия* Зелимхан Яндарбиев, в Дубае - Герой России Сулим Ямадаев. Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. 13 января 2009 года в центре Вены застрелили оппонента Кадырова, бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова. 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

* - непризнанное государственное образование, созданное после распада СССР