Судьбы сбежавших от домашнего насилия стали темой выставки в Тбилиси 

30 января 2024, 23:00

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Истории восьми жертв домашнего насилия из регионов Северного Кавказа представлены на выставке "Символ свободы", которую организовала в Тбилиси правозащитная группа "Марем". Девушки в представленных на выставке мультфильмах рассказали, что стало для них символом освобождения и новой жизни.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники команды Ad Rem в своем докладе, что проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне регионах охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, говорится в докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали доклад опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В Тбилиси проходит выставка в рамках проекта «Символ Свободы». На выставке представлены восемь историй женщин из регионов Северного Кавказа, сбежавших от семейного насилия. Все женщины из мусульманских семей, проживающих в селах. Все они были заточены дома и жили под надзором родителей или мужа. У каждой из них своя история и свой символ свободы, у одной мечта – надеть короткую красную юбку, у другой – дверной крючок, поскольку ей муж запрещал находится в ванной комнате при закрытых дверях. Для третьей таким символом стал плавленый сырок – первое, что она купила по своему вкусу после побега из дома. Нашедшие убежище в Грузии после побега из дома, четверо сестер мечтали о занавеске на окнах своих комнат. В родительском доме у них не было окон, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на выставке.

Все истории сбежавших женщин, отражены в мультипликационных фильмах, представленных на выставке посредством планшетов, установленных на стене. Только одну из сбежавших женщин, по чьим историям сделаны мультипликационные фильмы, родственники нашли и вернули домой (прим. от 23.50 мск: как уточнила Анохина "Кавказскому узлу", ни одну из беглянок домой не вернули, все они сейчас в безопасности). Никто из жертв семейного насилия на открытии выставки не присутствовал.

"Когда я смотрела эти истории, то плакала, настолько они тяжелые. Этой выставкой мы хотим привлечь внимание к проблемам семейного насилия на Северном Кавказе. К сожалению, много женщин нуждается в физической и правовой защите. Закон не всегда может защитить", - сказала координатор выставки Сона Азнаурян корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, на выставке представлены несколько семейных фотографий, на которых вырезаны изображения сбежавших женщин. В центре зала установлена кровать с тумбочкой и закрытыми жалюзи, символом того, что женщины практически ничего не видят кроме своего дома.

Азнаурян сообщила, что посетившие выставку многие мужчины были озадачены, поскольку не предполагали, что все еще бывает подобное отношение к девочкам в семьях.

Организаторы выставки, правозащитная группа "Марем", рассматривает вероятность проведения выставки в других городах, добавила она.

Руководитель правозащитной группы "Марем" Светлана Анохина ранее, анонсируя выставку, опубликовала на своей странице в Instagram* представленный на выставке мультфильм под названием "Занавеска" о четырех сестрах из Дагестана, которые сбежали в Грузию. "Как мы бежали, сжавшись от страха, зная, что обратной дороги не будет. Хотели мы обратно? Нет, не хотели. У нас было все, по меркам нашего села, - а село у нас богатое - дорогой телефон, шикарные платья, большой дома, позолоченные тарелки. Правда, с этих тарелок мы не ели, шикарные платья ненавидели, а телефон могли в любой момент отнять и разбить - наказать. А потом купить новые. Нас любили всех четырех, заботились, берегли - ведь если девочек не любить и не беречь, без запретов и ограничений они испортятся", - рассказывает голос за кадром.

29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Девочек оберегали от всего - от школы, ведь там мальчики, "поэтому из нас только одной позволили окончить школу и даже институт. Остальных забрали после седьмого класса. Испортятся, если гуляют по улице. Нас берегли, поэтому трех из нас не выпускали одних - только с мамой или старшим братом. А четвертая отчитывалась каждые полчаса - где сейчас, с кем и почему опоздала аж на четыре минуты. Испортятся без наказаний. И поэтому всегда дома был запас тонких ивовых прутьев. Девочка может испортится, даже если читает и слушает не то, смотрит не нато. Поэтому в наши комнатах окна не выходили на улицу", - рассказывается в мультфильме история девушек.

Девушки рассказали, что два года думали о побеге, смогли они это сделать лишь когда младшей из сестер исполнилось 18. По их словам, бежать было страшно. "И сейчас, после побега страшно. Но теперь в нашей жизни больше нет ивовых прутьев, нет черной тоски, а есть окно, которое можно распахнуть и за ним не глухая стена,а живая жизнь. И как символ надежды и полета, как обещание, что никто нашу жизнь больше не отнимет, плещется на ветру легкая занавеска", - говорится в мультфильме.

После побега девушки смогли делать вещи, обыденные для многих, но недоступные ранее для них, рассказала Анохина. "Они впервые побывали в кино. Смотрели «Форсаж». Да, не с первой серии, но это была ерунда, ведь сидели они в кинотеатре, куда пришли сами, без сопровождающих. И могли, если захотят, выйти в фойе, ни у кого не отпрашиваясь или вообще уйти с сеанса – вещи обыденная для огромного числа людей. И до последнего времени совершенно недоступные им. Или вот праздновали дни рождения. В их семьях никаких деньрожденьских тортов со свечками не было, родители старались следовать канонам религии, а значит никаких праздников, кроме исламских.

Теперь они уже добрались до страны, где будут жить, учат язык". - написала она.

Фрагмент другой истории разместил Telegram-канале RusNews, опубликовавший репортаж об открытии выставки. Героиня мультфильма рассказывает, что мама била ее и сестру по рукам тапком, по множеству поводов - если не так ответили, если пол был плохо вымыт, если на работе был плохой день. "Она била им меня по голове, а след от подошвы остался на щеке. В школе мне ничего не сказали. Как-то я схватила этот тапок, выбежала на улицу и бросила его в соседскую кошку. И тогда поняла, что если не уйду отсюда, жизнь так и останется серым пятном. Потом все было очень быстро: обращение за помощью, побег, автобус, поезд, машина волонтера. Я поняла что свободна, только когда увидела эти яркие огни. "Это де еще не город, - сказали мне, - это просто тоннель". А я вдруг поняла, что теперь могу сама выбрать, что мне есть, где работать и что носить. Я наконец-то могу избавиться от серого и носить то, что мне нравится", - говорится в мультфильме.

Выставка, которая продлится до 6 февраля, проходит в культурном центре Caucasus Culture Exchange, указано в публикации от 26 января.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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