Служба госбезопасности отрицает присутствие отца Могушкова в Грузии

21 октября 2023, 07:06

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Отец Мохамада Могушкова, арестованного за нападение на школу в Аррасе, не проживает в Грузии, эта информация была перепроверена после публикаций во французских СМИ, сообщил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили.

Как информировал "Кавказский узел", 13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова, чья семья приехала во Францию из Ингушетии. 19 октября французские СМИ сообщили, что Могушков помещен под арест и отказывается общаться со следователями, арестованы его младший брат и кузен. Также, по их данным, отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к терроризму и живет в Грузии.

Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили 20 октября заявил, что отец Мохамада Могушкова не проживает в Грузии. По его словам, после сообщений французских СМИ информация о нахождении отца Могушкова в Грузии была перепроверена, пишет "Грузия-онлайн".

Лилуашвили также заявил, что родители Могушкова не значатся в числе тех, кто нарушил закон в Грузии, сообщает "Эхо Кавказа"*.

Старший брат Мохамада Могушкова отбывает длительный срок по террористической статье, а сам Мохамад находился под наблюдением силовиков и был внесен в список "S" за "радикальный исламизм". В 2014 году власти Франции пытались депортировать семью Могушковых, в которой пять детей, в Россию, сообщили французские СМИ. После нападения младший брат Мохамада был задержан недалеко от другой школы, чуть позже силовики задержали по этому делу еще шесть человек.

Нападение Могушкова на учителя, предположительно, было приурочено к годовщине аналогичного преступления: 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

16 октября стало известно, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после этого преступления. Посольство России в ответ заявило, что власти Франции фактически свернули сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере.

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