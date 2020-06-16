Версия о покушении на грузинского журналиста после угроз Кадырова вызвала споры в соцсети

16 июня 2020, 20:33

В Тбилиси задержан уроженец Ингушетии, который готовил покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию по заказу из Чечни, заявил гендиректор телеканала "Мтавари архи". Служба госбезопасности Грузии подтвердила факт расследования дела о покушении. Одни пользователи Facebook высмеяли эту версию, другие призвали грузинские власти защитить журналиста.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 июля 2019 года несколько сотен людей устроили акцию протеста перед офисом телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Протестующие требовали извинений за то, что ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен с "Рустави 2" 18 июля, также канал покинула часть журналистов. В сентябре начала вещание новая телекомпания Гварамии "Мтавари архи".

После оскорбительных высказываний Георгия Габунии в адрес Путина глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией. Он также высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. "В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - писал Кадыров.

Журналист Георгий Габуния заявил, что чувствовал угрозу после реакции Владимира Путина и Рамзана Кадырова на его оскорбительный монолог. "Когда я только выступил с монологом, я не ожидал такого продолжения – что отреагирует Путин, потом это обсудят в Госдуме, выступит Кадыров. Но когда они все это сказали, я знал, что это не было случайностью. <...> Я знал, что должен быть осторожен. Моя охрана была усилена. Охрана заметила, что за мной следили", — сказал Габуния.

По словам журналиста, его неоднократно предупреждали об опасности. "Мне говорили, чтобы я был осторожен во время поездок за границу", — перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Георгия Габунии, прозвучавшие в эфире телекомпании "Мтавари архи" 15 июня.

Грузинские спецслужбы не стали озвучивать версии о мотивах покушения

Служба государственной безопасности подтвердила информацию о задержании гражданина России по делу о подготовке заказного убийства. "Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности задержан гражданин Российской Федерации по первой части статьи 362 УК Грузии — изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование поддельных документов. Задержание обвиняемого В.Б. осуществлено в рамках расследования уголовного дела по факту подготовки заказного умышленного убийства, которое Контртеррористический центр вел на основании соответствующей оперативной информации", — передал в ночь на 16 июня сообщение СГБ Первый канал грузинского телевидения.

В сообщении ведомства не говорится, из какого региона России прибыл задержанный, и не приводятся версии о мотивах заказного убийства и возможных заказчиках. Не упоминается и имя Георгия Габунии. Служба госбезопасности Грузии указала на то, что "распространение существенно важной и/или ложной информации для следствия <...> нанесет ущерб основному общественному интересу".

Автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле" призвал не делать поспешных заявлений до завершения расследования. "Ничего нельзя отрицать. С другой стороны, до окончания следствия истерично голосить и выкрикивать традиционную чепуху, мягко говоря, несерьёзно и уныло…" — написал он сегодня в заметке "СГБ Грузии призвала не распространять слухи по делу о задержанном за подготовку заказного убийства россиянине".

Версия о причастности чеченских властей к подготовке убийства Габунии озвучена не случайно, предположил читатель “Кавказского узла” Игорь Сажин. "Обычно спецслужбы играют в информационные игры не очень охотно, а тут сразу такая яркая игра. Почему? Что такое случилось? Либо сам ингуш начал говорить что-то необычное, либо притекла откуда-то еще информация, которая позволила начать такую громкую игру", — написал он.

Другой читатель, SergeyPetrov, скептически отнесся к этой версии. "Какие тут могут быть доказательства? Это называется хайп", — написал он.

"Мтавари архи" связал подготовку покушения с угрозами Кадырова

По данным источника в контртеррористическом департаменте, покушение готовилось на журналиста Георгия Габунию, а в ходе спецоперации в Тбилиси задержан подозреваемый, уроженец Ингушетии, заявил на брифинге 15 июня гендиректор телекомпании Ника Гварамия. Задержанный до переезда в Тбилиси жил в Панкисском ущелье Грузии, спецназ контртеррористического департамента МВД провел обыск в его доме. Само задержание произошло несколько дней назад по делу об изготовлении фальшивых документов, передал "Коммерсант".

Планируемое убийство Георгия Габунии координировалось людьми из Чечни и этническим чеченцем с Украины, отметил Гварамия. Эти сведения, по его данным, грузинские правоохранительные органы недавно получили от украинских спецслужб, которые вели дело о подготовке заказного убийства с прошлого года.

Гендиректор "Мтавари архи" призвал правоохранительный органы Грузии и Украины в кратчайшие сроки обнародовать максимально возможный объем информации по делу, говорится в публикации.

Пользователи соцсети высмеяли версию о покушении на Габунию

Авторы комментариев на странице издания JAMnews в Facebook сочли заявления Георгия Габунии о покушении на него несостоятельными. "Габуния, много чести для тебя", — написала Larisa Babaeva, собрав восемь "лайков". "Хотели бы [убить], давно сделали бы [это]! Кому он нужен!" — заявила Marianna Tsintsadze. Ее комментарий собрал 23 "лайка". "Придумали байку, чтобы [в] очередной раз привлечь внимание", — предположила Koba Gelovani, собрав 20 "лайков".

"Не верю, [что] прямо послали убить, и все узнали. Чушь. Кто захочет, сделает, и никто не узнает. У нас в Грузии, сколько убийств нераскрытых", — высказалась Татьяна Гургенадзе. Ее комментарий собрал 26 "лайков".

К 17.30 мск 16 июня эта публикация, сделанная 15 июня, собрала 85 "лайков" и 68 комментариев. У паблика 17,5 тысячи подписчиков.

Сторонники Габунии призвали предоставить ему госзащиту

Грузинские власти не отреагируют на дело о покушении, предположил Георгий Габуния. "Сомневаюсь, что правительство предпримет какие-то шаги", — посетовал он сегодня в эфире "Мтавари архи" (перевод "Кавказского узла"). Комментаторы к этому видео, размещенному на странице телекомпании в Facebook, поддержали журналиста. "Где правительство, почему не реагирует на это дело?" — написал Zuka Javaxishvili. "Я тоже сомневаюсь, Георгий. Они ничего не сделают! Что они, не знали, что киллер был в Тбилиси четыре месяца?" — высказалась Ketevan Apkhazava.

"Давайте попросим правительство дать защиту [Габунии]", — предложила Guliko Jikishvili. "Короче говоря, Грузия стала <...> проходным двором. [Иностранные] убийцы чувствуют себя, как дома", — заключила Noa Noa.

К 17.30 мск 16 июня эта публикация собрала 35 тысяч просмотров, тысячу "лайков" и 462 комментария.

Жертвами заказных убийств в России и за ее пределами стал целый ряд людей, неугодных руководству Чечни, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова". Также на "Кавказском узле опубликован материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".