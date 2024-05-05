Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху

05 мая 2024, 11:50

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В ряде городов регионов юга России из-за пасхальных богослужений введены ограничения на движение транспорта, власти и духовенство организовали праздничные мероприятия. В странах Южного Кавказа верующие встретили Пасху на фоне массовых акций протеста.

Как информировал "Кавказский узел", в 2023 году в городах юга России празднование Пасхи прошло при повышенных мерах безопасности. В частности, в Волгограде в храмах досматривали прихожан и было увеличено число силовиков в общественных местах.

Пасха, праздник Воскресения Христова, в 2024 году выпадала на 5 мая. Главная подготовка к Пасхе для христианина заключается в соблюдении Великого поста. Самое главное во время поста – не только воздерживаться от определенного типа пищи, но примириться с обидчиками, молиться. Однако если человек не постился, это не значит, что ему запрещено войти в храм. Символы Пасхи – кулич и крашеные яйца, говорится на сайте "Правмир".

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил сегодня православных христиан с Пасхой. "Пасха является одним из самых почитаемых христианских праздников. Она неизменно служит символом возрождения, торжества справедливости, надежды, любви и милосердия", – отметил он в своем телеграм-канале.

В Астрахани сегодня с 14.00 до 18.00 пройдет праздничный фестиваль "Пасха в кремле", в его рамках состоится концерт, включающий выступления лучших городских коллективов и ансамбля "Казаченька", сообщил сегодня A24.press.ru.

В Волгоградской области пожарные 4 мая проверили храмы на соблюдение правил пожарной безопасности. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко вместе с сотнями местных жителей встретили Светлую Пасху соборе Святого благоверного князя Александра Невского. Местные телеканалы вели прямую трансляцию пасхальной службы, передало ИА "Городские вести".

В Краснодаре по традиции главная пасхальная служба в ночь с 4 на 5 мая прошла в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Всего богослужения проходят в 57 храмах, сообщается на сайте администрации и городской думы Краснодара.

В крупных храмах Краснодара помимо ночных богослужений будут ещё и утренние. В них обеспечат соблюдение общественного порядка и пожарной безопасности, передал сегодня "Блокнот Краснодар" со ссылкой на мэрию.

В Сочи 15 тысяч человек посетили праздничные пасхальные богослужения, которые состоялись во всех 37 храмах города. Работа общественного транспорта на основных автобусных маршрутах была продлена до трех часов ночи, сообщила сегодня на своем сайте администрация Сочи.

В Ростове-на-Дону пасхальные богослужения проходят в 55 храмах. В Пасхальную ночь в городе была изменена работа общественного транспорта – некоторые маршруты были сокращены. Всего на маршруты вышли 240 автобусов, трамваев и троллейбусов, отметил сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону".

В связи с Пасхой минувшей ночью в Элисте на дорогах были введены временные ограничения на движение транспорта, передало РИА "Калмыкия".

В республике пожарные также провели проверку храмов на соблюдение правил пожарной безопасности, отметила Elista.org.

4 мая на площади у Казанского кафедрального собора Элисты прошла акция "Пасха объединяет". В ходе акции дети и взрослые вместе собрали пасхальное яйцо из искусственных цветов. Также они рассказали, как готовятся к празднику в своих семьях, сообщила сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Элистинская и калмыцкая Епархия.

В Ставрополе пасхальные богослужения проходят в храмах с 3 по 5 мая. В дни пасхальных праздников в городе изменена схема движения автотранспорта, отметил "Блокнот Ставрополь".

Православных христиан Ингушетии с Пасхой поздравил глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщило сегодня на своем сайте правительство Ингушетии.

С поздравлениями к верующим по случаю Пасхи в своем телеграм-канале также обратился глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

С пожеланиями, чтобы праздник принес в каждый дом и в каждую семью благополучие, согласие и процветание к жителям Карачаево-Черкесии обратился глава республики Рашид Темрезов.

Праздничные богослужения минувшей ночью прошли во всех храмах Грузии. В Тбилиси праздничную литургию посетили президент страны, премьер-министр, председатель парламента и другие официальные лица, передал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

В столице Грузии на проспекте Руставели вечером 4 мая собрались тысячи противников закона об иноагентах, которые уже около месяца проводят акции протеста. Они встретили Пасху на улицах, отметил на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Предстоятель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян по случаю Пасхи обратился к властям Армении с призывом покаянию в тех неправильных политических решениях, которые они приняли. Активисты проводят из села Киранц в Ереван шествие, возглавляемое Галстаняном. По прибытию в столицу Армении участники шествия намерены потребовать от властей отмены делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщил News.am.

В Цхинвальском Лицее искусств по случаю Пасхи проходит выставка икон. Воспитанники лицея писали иконы под молитвы и песнопения, сообщило сегодня ИА "Рес".

Во Владикавказе минувшей ночью было ограничено движение транспорта на ряде улиц, прилегающих к храмам из-за проведения праздничных богослужений в честь Пасхи, передала E-osetia.ru.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах, это вызвало массовые протесты. 4 мая 60 некоммерческих организаций распространили совместное обращение к грузинским дипломатам с призывом сохранить верность европейскому курсу и высказать свою позицию по закону об иноагентах.

"Кавказский узел" также писал, что 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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