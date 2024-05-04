Активисты призвали дипломатов защитить интересы Грузии

04 мая 2024, 22:40

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Обращение к грузинским дипломатам с призывом сохранить верность европейскому курсу и высказать свою позицию по закону об иноагентах распространили 60 некоммерческих организаций. Действия и заявления сотрудников министерства иностранных дел способны повлиять на ситуацию, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии проходят массовые акции протеста против закона об иноагентах. В ночь со 2 на 3 мая на протестной акции против законопроекта об иноагентах, которая проходила на площади Героев в Тбилиси, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство задержаны 23 человека, сообщила полиция Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

"Невозможно не увидеть попытки правительства "Грузинской мечты" изменить внешнеполитический курс страны на противоречащий национальным интересам Грузии и статье 78 Конституции Грузии, подорвать перспективу европейской и евроатлантической интеграции Грузии, противостоять нашим партнерам – США и Европейскому союзу", – говорится в заявлении.

"Вы десятилетиями служили Грузии, продвигая вступление в НАТО и Европейский союз. Вы прекрасно знаете, в том числе из прямого общения с западными партнерами, что принятие российского законодательства в конечном итоге закроет Грузии путь в Евросоюз, в НАТО и оставит страну один на один перед лицом российской угрозы. Сейчас, когда перед правительством "Грузинской мечты" поставлена задача выступить с антизападными заявлениями и вступить в дипломатическую конфронтацию с союзниками Грузии, Ваша приверженность национальным интересам и прозападной политике имеет большое значение. Будущее Грузии под угрозой. Сейчас молчание и конформизм приравниваются к преступлению. Протест. Не выполняйте предательские задания властей. Поддержите борьбу грузинского народа за свободу, демократию и европейское будущее страны!" - говорится в обращении, которое подписали Грузинский фонд стратегических и международных исследований (Фонд Рондели), Ресурсный центр по журналистике - JRC, Альянс региональных вещателей Грузии - GARB, НПО "Зеленая альтернатива", Дипломатический резерв министерства иностранных дел Грузии 2017-2021 годов и другие организации.

Старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Торнике Турманидзе полагает, что дипломаты способны повлиять на ситуацию. "Я считаю, что им следует отказаться выполнять указания правительства, которые служат изменению внешнеполитического курса страны, противопоставляют Грузию западным партнерам и союзникам и побуждают нас вернуться в сферу влияния России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению Турманидзе, дипломаты "должны протестовать на работе, если это не сработает, то они должны выразить свою позицию публично".

Старший научный сотрудник фонда Рондели Георгий Бадридзе, который занимал различные должности в министерстве иностранных дел Грузии, в том числе пост главы департамента Западной Европы и директора управления Америки, считает, что "дипломаты, особенно работающие в направлении США и Европы, не понимают, что Иванишвили совершает конституционный переворот и идет против воли грузинского народа, в том числе и той, которая выражена в статье 78 Конституции". "Никогда еще не было такого четкого выбора: либо Иванишвили официально оформляет Грузию как провинцию России (что, кстати, поставит нас в противоречие не только с Западом, но и с нашими непосредственными соседями), либо страна должна удвоить силы для вступления в ЕС и НАТО", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из подписантов заявления, Гиорги Тумасиани, считает, что "примером послужил бывший заместитель министра иностранных дел Гиги Гигиадзе (бывший ранее главным переговорщиком по вопросу визовой либерализации Грузии с ЕС, - прим. "Кавказского узла"), который ушел в отставку в знак протеста". Дипломаты должны заявить, "что они служат стране и ее конституционному внешнеполитическому вектору, а не правительству/партии и их новому, антиконституционному внешнему вектору", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований (фонд Рондели) Каха Гоголашвили подчеркнул, что в официальных заявлениях последних дней международные партнеры Грузии "отмечают, что нынешняя политика "Грузинской мечты" идет против воли грузинского народа, грубо подавляет его европейские и евроатлантические устремления".

"Грузинская мечта" практически утратила свою конституционную легитимность, и ее власть основана только на верности могущественным и карательным структурам. Пока диктатура не имеет правовой основы и имеет только неформальное лицо", - подчеркнул он на своей странице в Facebook*., отметив, что Грузия находится на перепутье.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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