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19:51, 3 ноября 2026

Продлен срок ареста Георгия Барамидзе

Один из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Георгий Барамидзе. Фото: Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ru/article/178659-georgii-baramidze-etot-protsess-iavliaetsia-obychnym-rossiiskim-metodom-dlia-togo-chtoby-ochernit-cheloveka-izvaliat-v-griazi-ego-imia-i-biografiiu-mozhet-li-kto-to-obvinit-menia-v-tom-chto-ia-khochu-plokhogo-dlia-etoi-strany-eto-prosto-eres-esli-ia-kogo-to-obidel-ia-izvinilsia/

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Тбилисский городской суд оставил в заключении одного из лидеров "Единого национального движения" Георгия Барамидзе, обвиняемого в государственной измене.

Как писал "Кавказский узел", Георгий Барамидзе был задержан в Тбилиси в 653-й день непрерывных протестов. 12 сентября он был арестован по делу о госизмене.

Столичный суд в Грузии оставил под арестом одного из лидеров "Единого национального движения" Георгия Барамидзе. Решение принял судья Леван Геловани, передает сегодня телекомпания Pirveli.

Георгий Барамедзе. Иллюстрация создана
18:56 03.02.2026
Бывший вице-премьер Грузии заочно осужден за наемничество
Российский суд в Донецке заочно приговорил бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе к 6,5 года за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Дело касается заявления Барамидзе об абхазской войне. В частности, речь идет о его утверждении о том, что "на начальном этапе вооруженного конфликта в Абхазии 1992-1993 годов представители вооруженных сил Грузии не брали пленных и расстреливали их на месте".

По информации прокуратуры, данное заявление нанесло ущерб репутации Сил обороны Грузии, ущемило честь и достоинство ветеранов абхазской войны и погибших военнослужащих. В ведомстве также отметили, что действия Георгия Барамидзе создали угрозу процессу примирения и восстановления доверия с населением, пострадавшим в результате конфликта, нанесли ущерб миротворческой политике Грузии и политике деоккупации.

Сам Георгий Барамидзе в ходе суда заявил, что процесс над ним является обычным российским методом для того, чтобы очернить человека, "извалять в грязи его имя и биографию", сообщает Interpressnews.

"Может ли кто-то обвинить меня в том, что я хочу плохого для этой страны? Это просто ересь. Если я кого-то обидел, я извинился", - заявил политик.

По словам Барамидзе, инкриминируемые ему обвинения являются ложью, а подобных слов он не произносил.

"Меня обвиняют в том, что является ложью. Я также признал, что какое-то слово режет слух, кто-то может его использовать неверно, и разъяснил это письменно, устно, в обращениях, по телевидению и в Facebook*", - добавил Георгий Барамидзе.

По инициативе правящей партии "Грузинская мечта" статью о государственной измене вернули в Уголовный кодекс весной 2025 года. Сама по себе она не содержит отдельной санкции, а работает как "рамка" или юридический квалифицирующий признак. С отсылкой к статье 307¹ официально объявить человека "предателем Родины" могут в случае обвинений в шпионаже, саботаже, передаче и разглашении гостайны, содействии враждебной деятельности иностранного государства и так далее. За последний год дела по этим статьям возбудили против нескольких известных оппозиционеров, пишет "Новости Грузия".

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Автор: "Кавказский узел"

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