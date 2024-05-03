Полиция Грузии назвала число задержанных за ночь демонстрантов

03 мая 2024, 19:15

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В ночь со 2 на 3 мая на протестной акции против законопроекта об иноагентах, которая проходила на площади Героев в Тбилиси, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство задержаны 23 человека, сообщила полиция Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в ходе акций протеста против закона об иноагентах 1 мая пострадали как минимум 15 человек, сообщил Минздрав. Днем полицейские в Тбилиси задержали не менее шести активистов, которые перекрыли дороги к площади Героев, практически заблокировав движение. После этого протестующие массово заблокировали движение на площади Героев и одной из набережных, потребовав освободить всех активистов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.