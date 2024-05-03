03 мая 2024, 19:15
Полиция Грузии назвала число задержанных за ночь демонстрантов
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В ночь со 2 на 3 мая на протестной акции против законопроекта об иноагентах, которая проходила на площади Героев в Тбилиси, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство задержаны 23 человека, сообщила полиция Грузии.
Как писал "Кавказский узел", в ходе акций протеста против закона об иноагентах 1 мая пострадали как минимум 15 человек, сообщил Минздрав. Днем полицейские в Тбилиси задержали не менее шести активистов, которые перекрыли дороги к площади Героев, практически заблокировав движение. После этого протестующие массово заблокировали движение на площади Героев и одной из набережных, потребовав освободить всех активистов.
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.
МВД сообщило о задержании 23 участников протестной акции на площади Героев в Тбилиси в ночь со 2 на 3 мая. Все задержаны по статьям 166 и 173 административного кодекса – мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Среди задержанных 2 мая двое музыкантов - участник группы «Квемехи» Сандро Кераули и Михо Каландаришвили из Bedford Falls, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".
"Кавказский узел", также сообщал, что в ночь на 3 мая группа неизвестных мужчин спортивного телосложения избила противников закона об иноагентах, которые блокировали движение на одной из тбилисских дорог. Пострадавшие получили травмы, акции протеста завершены до утра.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.
Информация о протестах против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".
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* в текст внесены уточнения 7.44 мск 3 мая
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Автор: "Кавказский узел"