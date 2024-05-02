Протест противников закона об иноагентах обернулся задержаниями в Тбилиси

02 мая 2024, 20:45

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Полицейские в Тбилиси задержали, по данным очевидцев, не менее шести человек на акции протеста, участники которой перекрыли дороги к площади Героев в знак протеста против закона об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером того же дня полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Протесты продолжились и 1 мая, не менее 15 человек пострадали в результате столкновений на акциях протеста, сообщил Минздрав.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Сегодня протестующие заблокировали дорогу на пересечении площади Героев и улицы Костава в Тбилиси. Перед этим участники протестов сидели на проезжей части и ждали соратников. На месте мобилизована полиция, полицейские задержали на площади Героев Сандро Кераули, участника музыкальной группы «Пушка», сообщает телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Движение на площади Героев было парализовано практически полностью. Силовики пытались регулировать ситуацию, переводя протестующих с проезжей части на тротуар, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Силовики заявили собравшимся, что перекрытие дороги незаконно. "Блокировать дорогу запрещено законом. Если вы не поместитесь на этой территории, только тогда будете вправе перекрыть дорогу по согласованию с нами", - привело издание слова полицейского, сказанные активистам.

В акции участвовали несколько десятков человек, преимущественно студентов, они блокировали движение более часа. После этого полицейские потребовали освободить дорогу и начали задерживать протестующих на площади Героев, сообщает "Новости-Грузия".

По словам очевидцев, задержаны не менее шести человек, пишет издание.

Напомним, грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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