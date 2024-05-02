Число госпитализированных после акции протеста в Тбилиси выросло до 15

02 мая 2024, 12:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 15 человек пострадали и были госпитализированы в результате столкновений в ходе акции противников принятия закона об иноагентах в Грузии. Среди пострадавших - не только участники протестов, но и полицейские, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", противники принятия закона об иноагентах и спецназ сегодня провели ночь в центре Тбилиси. Сообщалось, что в результате нескольких столкновений были госпитализированы, как минимум, восемь человек. Несколько десятков человек получили медпомощь на месте. Несколько протестующих заявляли, что пострадали от резиновых пуль. Однако в МВД отрицали факт применения резиновых пуль, указывая в то же время, что силовики вправе их использовать.

По последним данным Минздрава Грузии, в ходе протестов 1-2 мая были госпитализированы 15 пострадавших, в их числе cотрудники правоохранительных органов. При этом точное число пострадавших полицейских Минздравом не называется, пишет сегодня Tbilisi life. При этом отмечается, что часть пострадавших уже выписаны.

Согласно информации ведомства, у пострадавших демонстрантов зафиксированы в частности ранения лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения в работе дыхательных путей, сегодня сообщает Newsgeorgia.ge.

Напомним, депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против". Голосование прошло на фоне акции протеста при значительном скоплении спецназа. Силовики применили слезоточивый газ и водомет к протестующим против закона об иноагентах. Министерство внутренних дел объяснило свои действия агрессией участников протестов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".