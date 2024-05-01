Несколько человек пострадали при разгоне протестов у парламента Грузии

01 мая 2024, 23:52

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К бригадам скорой помощи обратилось несколько участников акции протеста у здания парламента Грузии, некоторые из них пострадали от резиновых пуль. МВД отрицает факт применения резиновых пуль, указывая в то же время, что силовики вправе их использовать.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против". Голосование прошло на фоне акции протеста при значительном скоплении спецназа. Силовики применили перцовый слезоточивый газ и водомет к протестующим против закона об иноагентах. Министерство внутренних дел объяснило свои действия агрессией участников протестов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В результате разгона акции протеста на проспекте Руставели пострадал оператор "Мтавари архи" Зука Чхвиркия. Известно, что его облили мощной струей из водомета, после чего ударили в лицо неизвестным предметом. Ему оказала помощь бригада скорой помощи, на данный момент состояние Зуки удовлетворительное,

Другому протестующему попала резиновая пуля в глаз, ему оказывают помощь в машине скорой помощи, сообщила телекомпания "Мтавари архи".

Также пострадал член партии "Гирчи - больше свободы" Цотне Коберидзе, об этом он сообщил в соцсети Facebook*, опубликовав видео со следами ранений на руке и животе.

Одна из скорых увезла от парламента несовершеннолетнего, он был без сознания, предположительно, он потерял сознание, надышавшись газом, сообщила телекомпания "Пирвели".

МВД Грузии отрицает применение резиновых пуль против демонстрантов, об этом заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

"В целях информирования сообщаем, что для отражения нападения на здание парламента полиция использует установленные законом специальные средства, а именно: водометы, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Несмотря на то, что у них были вполне законные основания, сотрудники МВД не применяли резиновые пули", - привело его слова "Интерпрессньюс".

Как следует из видео с акции протеста, опубликованных в Telegram-канале Tbilisi Life, протестующие разожгли костер у бокового входа в парламент, силовики из-за ворот потушили его при помощи водометов. Также участники акции соорудили баррикады у входа, при этом их продолжают поливать из водометов. Акция протеста продолжается, на улице Руставели большое количество людей.

Народный защитник Леван Иоселиани отреагировал на продолжающуюся акцию протеста у парламента, написав, что важно, чтобы протестующие не выходили за рамки свободы собраний. При этом он напомнил министерству внутренних дел, что вмешательство в свободу собраний допускается только в том случае, если акция носит насильственный и/или незаконный характер, при этом прекращение собраний правительством должно быть использовано в качестве крайней меры, а применение силы должно соответствовать строгой проверке на необходимость и соразмерность.

Президент Саломе Зурабишвили обратилась к участникам акции, призвав их "не стучать в двери парламента". "Там ничего не происходит, уже второе чтение этого закона, и наша борьба идет через выборы и через отмену всех законов, которые были приняты в последнее время этим правительством, и которые отделяют нас от европейского пути", - заявила она в обращении на своей странице в Facebook*.

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