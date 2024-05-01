Силовики применили спецсредства при разгоне демонстрантов у парламента Грузии

01 мая 2024, 22:13

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Спецназ применил перцовый слезоточивый газ и водомет к протестующим против закона об иноагентах. Министерство внутренних дел объяснило свои действия агрессией участников протестов.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против". Голосование прошло на фоне акции протеста при значительном скоплении спецназа.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Протестующие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" заняли значительную часть проспекта Руставели. В акции принимает несколько десятков тысяч человек, в том числе и жителей регионов страны, специально приехавших на акцию протеста.

Как только стало известен результат голосования по рассмотрению законопроекта во втором чтении, поэт Рати Амаглобели призвал не выпускать из парламента депутатов, проголосовавших за законопроект. Но депутаты "Грузинской мечты" смогли покинуть здание.

Часть протестующих находится перед входами и выходам здания парламента. Некоторые из них стояли перед воротами парламента, они высказывали свое недовольство в связи с принятием законопроекта, стучали по воротам и взбирались на них. Спецназ укрепил ворота, а позднее пустил несколько струй водомета и перцовый слезоточивый газ, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По данным агентства "Новости Грузии", также силовики применяют резиновые пули.

МВД объяснило свои действия тем, что протестующие начали вести себя агрессивно и "пытались повредить входные железные двери парламента". Спецсредства применены с целью восстановления правопорядка. "Мы призываем каждого участника митинга выражать свой протест спокойно, не допускать насильственные действия и подчиняться сотрудникам правоохранительных органов, согласно закону. На любые правонарушения полиция будет реагировать", - говорится в заявлении МВД, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Около церкви Кашвети корреспондент "Кавказского узла" насчитал четыре машины скорой помощи и одну на проспекте Руставели около парламента. на вопрос, почему столько машин, врач ответил, что это меры предосторожности.

Около парламента глушат мобильную связь, из-за чего пользоваться телефонами, интернетом, а также телекамерами практически невозможно, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Незадолго до применения спецсредств протестующие анонсировали шествие к центральному офису правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и зданию администрации правительства, расположенному в нескольких минутах ходьбы от здания парламента.

"Кавказский узел" также писал, что днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного депутата. Сегодня полиция отчиталась о 63 задержанных на акции протеста. Правозащитники потребовали расследовать нападения на участников акции и журналистов, Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования по статье о превышении полномочий.

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