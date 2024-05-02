Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим демонстрантам в Тбилиси

02 мая 2024, 07:51

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Противники принятия закон об иноагентах и спецназ провели ночь в центре Тбилиси. В результате нескольких столкновений были госпитализированы, как минимум, восемь человек. Несколько десятков человек получили медпомощь на месте.

Как писал "Кавказский узел", депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против". Голосование прошло на фоне акции протеста при значительном скоплении спецназа. Силовики применили слезоточивый газ и водомет к протестующим против закона об иноагентах. Министерство внутренних дел объяснило свои действия агрессией участников протестов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

По данным на 01.00 по местному времени (00.00 мск) Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьми пострадавших участников акции у парламента. «У пострадавших отмечаются повреждения разного типа, в том числе ранения лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что один из пострадавших уже выписан, а семеро остаются под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии.

Всего у парламента вечером и сегодня ночью дежурили 20 бригад «скорой помощи». Десяткам демонстрантов была оказана первая помощь. Также вмешательство медиков потребовалось одному полицейскому. Самые частные жалобы пострадавших - головные боли и жжение в глазах, сообщает Newsgeorgia.ge.

По данным издания, ночью часть демонстрантов перекрыли набережные Тбилиси и позволяли проехать только машинам "скорой помощи" и автомобилям с маленькими детьми. После 3.00 по местному времени движение было разблокировано.

Самой "горячей точкой" этой ночью оказалась улица Читадзе, идущая вверх от проспекта Руставели вдоль здания парламента. Группа протестующих возводила баррикады и жгла мусор, а силовики в ответ поливали их водой и пускали газ. Основная часть митинга на проспекте Руставели проходила спокойно.

Накануне вечером в своем обращении к протестующим президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила, что идет страстная неделя, и призвала участников митинга «мирно встать на проспекте Руставели и еще раз показать миру, что такое Грузия, что может сделать Грузия и на что способна молодежь Грузии!», пишет Сivil.ge.

Ранее "Кавказский узел" писал, что несколько из протестующих заявляли, что пострадали от резиновых пуль. Однако в МВД отрицали факт применения резиновых пуль, указывая в то же время, что силовики вправе их использовать.