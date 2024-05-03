Участники протестов в Тбилиси подверглись нападению неизвестных

03 мая 2024, 01:31

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Группа неизвестных мужчин спортивного телосложения избила противников закона об иноагентах, которые блокировали движение на одной из тбилисских дорог. Пострадавшие получили травмы, акции протеста завершены до утра.

Как писал "Кавказский узел", в ходе акций протеста против закона об иноагентах 1 мая пострадали как минимум 15 человек, сообщил Минздрав. Днем полицейские в Тбилиси задержали не менее шести активистов, которые перекрыли дороги к площади Героев, практически заблокировав движение. После этого протестующие массово заблокировали движение на площади Героев и одной из набережных, потребовав освободить всех активистов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Инцидент произошел на одной из дорог, заблокированных для транспортного движения протестующими, передал со ссылкой на прямую трансляцию корреспондент "Кавказского узла".

Очевидцы, наблюдавшие избиение, утверждают, что оно началось со словесной перепалки, но точная причина конфликта достоверно не ясна. Несколько мужчин вышли из машины, начали ругать участников акции, после чего напали и избили их, сообщила в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" одна из свидетельниц инцидента.

"Били, не разбираясь, мужчина это, женщина или ребенок, они просто шли и били. Драка началась с того, что какой-то мальчик проезжал на велосипеде, эти люди вышли из машины и его ударили. Затем били всех, кого видели. Люди старались преградить дорогу их машине", - рассказала одна из активисток.

Участники акции сняли инцидент на видео. Они описали нападавших как физически развитых и сильных мужчин. У нескольких пострадавших зафиксированы разные травмы, сломаны зубы. Одного из участников акции ударили в лицо, он упал и потерял сознание, у него диагностировано сотрясение мозга и, предположительно, сломан нос.

К 01.30 мск акции протеста в Тбилиси завершились, движение на ранее перекрытых дорогах восстановлено. Протестующие рассматривают вопрос блокирования дорог во время акций протеста 3 мая.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

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