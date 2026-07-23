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03:02, 23 июля 2026

Сержант из Кабардино-Балкарии убит на Украине

Казбек Таучев. Фото: администрация Терского района Кабардино-Балкарии / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Казбек Таучев из Терского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 444 комбатантов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", к 21 июля власти и силовики официально назвали убитыми в боях на Украине не менее 443 военнослужащих из Кабардино-Балкарии.

В зоне военных действий убит сержант Казбек Таучев, выпускник Кабардино-Балкарского автомобильного колледжа, сообщила 22 июля администрация Терского района республики. 

Таучев отправился в зону боев на Украине в 2024 году. Служил водителем в мотострелковом батальоне, был отмечен боевыми медалями “За воинскую доблесть” и “За боевые заслуги”, говорится в сообщении Telegram-канала муниципалитета. 

Казбек Таучев был убит 22 декабря 2025 года близ населенного пункта Старониколаевка, его автомобиль был атакован FPV-дроном. На тот момент Таучеву было 28 лет, отмечается в публикации со ссылкой на письмо войскового командира. Таучев посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 444 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 431 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В конце мая администрация Терского района сообщила, что на Украине был убит 26-летний лейтенант Ислам Кандроков. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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