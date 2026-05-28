Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

Лейтенант Ислам Кандроков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 398 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 мая власти и силовики официально признали убитыми как минимум 397 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Ислам Кандроков убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Терского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Он родился 18 мая 1999 года в селении Верхний Акбаш. После окончания 8 класса продолжил учебу в Кадетской школе-интернате № 3 Минпросвещения КБР, в 2019 году поступил в Рязанское гвардейское воздушно-десантное училище им. Маргелова. В период учебы в 2021 и 2022 годах принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. После окончания училища лейтенант проходил службу в городе Ульяновске. 15 июня 2024 года молодой офицер был направлен в зону СВО.

В мае 2025 года был назначен командиром штурмовой роты. 19 августа 2025 года Ислам Кандроков погиб в зоне боевых действий на Кинбурнской косе, посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале Терского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 398 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 385 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В декабре 2025 года администрация Терского района сообщала, что в зоне СВО убиты шесть уроженцев района.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150 Не менее 4529 бойцов из СКФО и 4624 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.