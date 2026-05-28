×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:53, 28 мая 2026

Гражданин Узбекистана осужден по делу о теракте в Ессентуках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии гражданина Узбекистана Алишербека Мамаджонова, признав его виновным в участии в террористической организации "Исламское государство"* и  подготовке теракта в Ессентуках.

Как писал "Кавказский узел", по версии силовиков, приезжий из Центральной Азии планировал подорвать электричку сообщением Кисловодск – Минеральные Воды, а после  выехать в Сирию, чтобы примкнуть к членам международной террористической организации. 

По версии следствия и суда, в январе 2025 года Мамаджонов получил указание на проведение разведки на территориях железнодорожной инфраструктуры в Ессентуках с целью дальнейшего совершения теракта. Он произвел фото- и видеосъемку вокзала и остановочной платформы и отправил материалы другому участнику террористического сообщества.

После этого он получил задание подорвать самодельное взрывное устройство на остановочной платформе и в вагоне пригородного поезда. Однако довести до конца задуманное он не смог, потому что был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом Мамаджонов признан виновным в подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации и подготовке к изготовлению взрывчатки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, также он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Алишербеку Мамаджонову 22 года, он родился в городе Наманган в Узбекистане, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Фимушкина с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда задолго до приговора, 7 февраля 2025 года. 

"Кавказский узел" также писал, что в начале мая Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения жителей Ессентуков Сергея Дудченко и Николая Мурнева, обвиненных в подготовке поджога военкомата.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:57, 28 мая 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
09:41, 28 мая 2026
2
 ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформы при ПАСЕ
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
01:52, 28 мая 2026
Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов
22:17, 27 мая 2026
Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
20:44, 27 мая 2026
Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате
Все события дня
Новости
Мужчина делает перевод. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:49, 28 мая 2026
Уроженец Карачаево-Черкесии получил срок за денежные переводы боевику
22:33, 25 мая 2026
Житель Ставрополья осужден за финансирование терроризма
Мечеть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:57, 25 мая 2026
Мусульманская община ставропольского села потребовала узаконить мечеть
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
06:31, 23 мая 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150
Мужчина фотографирует Визит-центр. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:19, 22 мая 2026
Житель Ставрополья признан виновным в участии в террористической организации
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Овощной рынок. Фото: Елены Синеок, "Юга.ру"
28 мая 2026, 14:58
Введен запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении в Россию

Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
28 мая 2026, 12:58
Главред "Сапы" оставлена под стражей, несмотря на поручительства коллег

Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 08:43
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами

Полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 06:46
Избиение задержанных грузинскими силовиками обернулось резонансным расследованием

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше