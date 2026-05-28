Гражданин Узбекистана осужден по делу о теракте в Ессентуках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии гражданина Узбекистана Алишербека Мамаджонова, признав его виновным в участии в террористической организации "Исламское государство"* и подготовке теракта в Ессентуках.

Как писал "Кавказский узел", по версии силовиков, приезжий из Центральной Азии планировал подорвать электричку сообщением Кисловодск – Минеральные Воды, а после выехать в Сирию, чтобы примкнуть к членам международной террористической организации.

По версии следствия и суда, в январе 2025 года Мамаджонов получил указание на проведение разведки на территориях железнодорожной инфраструктуры в Ессентуках с целью дальнейшего совершения теракта. Он произвел фото- и видеосъемку вокзала и остановочной платформы и отправил материалы другому участнику террористического сообщества.

После этого он получил задание подорвать самодельное взрывное устройство на остановочной платформе и в вагоне пригородного поезда. Однако довести до конца задуманное он не смог, потому что был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом Мамаджонов признан виновным в подготовке теракта, участии в деятельности террористической организации 1 и подготовке к изготовлению взрывчатки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, также он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Алишербеку Мамаджонову 22 года, он родился в городе Наманган в Узбекистане, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно сообщению бота, который отслеживает обновления в этом перечне, данные Фимушкина с пометкой о причастности к терроризму были внесены туда задолго до приговора, 7 февраля 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что в начале мая Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения жителей Ессентуков Сергея Дудченко и Николая Мурнева, обвиненных в подготовке поджога военкомата.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.