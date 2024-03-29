29 марта 2024, 02:51

Уроженец Ставрополья получил длительный срок по делу о причастности к ИГ*

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам строгого режима уроженца Ставропольского края Асадулу Абдулаева, признав его участником боевых действий на Ближнем Востоке в составе отрядов ИГ*. 

Абдулаеву вменяли три статьи: прохождение обучения в целях террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании.

Согласно версии обвинения, в 2016 году Абдулаев примкнул к незаконному вооруженному формированию в составе международной террористической организации «Исламское государство» и принес присягу ее руководителю. В сентябре-октябре того же года обвиняемый обучался в тренировочном лагере боевиков, а после он участвовал в боях против сирийских правительственных сил, охранял места расположения боевиков и выполнял иные поручения командиров.

Обвинение считает, что Асадула Абдулаев покинул расположение боевиков в феврале 2017 года и уехал в Каир, где скрывался от правоохранительных органов. Задержали его 3 августа 2023 года, говорится в сообщении официального Telegram-канала суда от 28 марта.

Южный окружной военный суд, рассмотрев дело, признал Абдулаева виновным и назначил ему 18 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Имя осужденного фигурировало в списке террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Согласно данным списка, Абдулаев родился в 1996 году в селе Красный Маныч на Ставрополье. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ингушетии получил длительный срок за участие в "Исламском государстве"*", "Лейле Гатагажевой продлен срок ареста", "Житель Ингушетии объявлен в розыск как участник боевых действий в Сирии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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