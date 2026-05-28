04:49, 28 мая 2026

Уроженец Карачаево-Черкесии получил срок за денежные переводы боевику

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам строгого режима жителя Ставропольского края Романа Арова, признав его виновным в финансировании терроризма. 

Уголовное дело Романа Арова Южный окружной военный суд рассматривал с января 2025 года. Арову вменялась статья о финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, 

Согласно версии обвинения, Роман Аров, находясь в поселке Нежинский Предгорного района Ставропольского края, в январе 2021 года сделал три денежных перевода на счет участника запрещенной террористической международной организации “Исламское государство”*. Транзакции были проведены в течение нескольких дней – 27 января, затем 30 и 31 января, сообщила 27 мая пресс-служба Южного окружного военного суда. 

Арову, который ранее был осужден Кисловодским горсудом Ставрополья по другому делу, назначено совокупное наказание в виде 12 лет заключения. Первые пять лет он должен отбыть в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. 

Пресс-служба суда не уточнила, какую именно сумму Аров перевел предполагаемому участнику ИГ*. Также в сообщении не указано, по какой статье он был осужден в Кисловодске. 

Роман Аров, судя по данным из открытых источников, жил в Кисловодске, в 2011 году окончил местный медицинский колледж. Согласно записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, он родился в феврале 1992 года в селе Первомайское Малокарачаевского района КЧССР. 

Данные Арова в реестр вносились дважды – в июне 2023 года он был внесен в список как экстремист, а в октябре 2024 года его запись была дополнена пометкой о причастности к терроризму, следует из публикаций Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. 

"Кавказский узел" также писал о других приговорах, которые военный суд в Ростове-на-Дону вынес по делам о финансировании терроризма.Так, жительницу Дагестана Альбину Магомедову суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы за перевод более 818 тысяч рублей на деятельность ИГ*. Такой же срок ранее был назначен жителю Дагестана Халиду Асадулаеву за перевод в криптовалюте. 

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

