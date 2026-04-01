Уроженец Усть-Джегуты осужден за перевод денег ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения Расула Умарова, признав его виновным в финансовом содействии боевикам “Исламского государства”*.

Дело Расула Умарова, обвиненного в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) Южный окружной военный суд рассматривал с февраля 2025 года. Приговор ему был оглашен 31 марта.

Согласно версии обвинения, в декабре 2020 года Умаров, находясь в Кисловодске, перевел деньги со своего счета на счет некоего участника запрещенной международной террористической организации “Исламское государство”*. Суд пришел к выводу, что таким образом он содействовал террористической деятельности, сообщила пресс-служба суда.

Расул Умаров ранее был приговорен к лишению свободы по другому делу Кисловодским городским судом. По совокупности приговоров Южный окружной военный суд назначил Умарову 10 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Комментариями Умарова или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Расул Умаров родился в июле 1990 года в городе Усть-Джегута Ставропольского края (ныне Карачаево-Черкесия), следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Умарова были внесены в перечень 4 октября 2024 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка. В открытой картотеке на сайте Кисловодского горсуда нет информации о приговоре, вынесенном Умарову ранее.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца бывшего военнослужащего, обвиняемого по восьми эпизодам финансирования терроризма.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.