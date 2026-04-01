Кавказский узел

02:29, 1 апреля 2026

Уроженец Усть-Джегуты осужден за перевод денег ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения Расула Умарова, признав его виновным в финансовом содействии боевикам “Исламского государства”*. 

Дело Расула Умарова, обвиненного в финансировании терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) Южный окружной военный суд рассматривал с февраля 2025 года. Приговор ему был оглашен 31 марта. 

Согласно версии обвинения, в декабре 2020 года Умаров, находясь в Кисловодске, перевел деньги со своего счета на счет некоего участника запрещенной международной террористической организации “Исламское государство”*. Суд пришел к выводу, что таким образом он содействовал террористической деятельности, сообщила пресс-служба суда. 

Расул Умаров ранее был приговорен к лишению свободы по другому делу Кисловодским городским судом. По совокупности приговоров Южный окружной военный суд назначил Умарову 10 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Комментариями Умарова или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Расул Умаров родился в июле 1990 года в городе Усть-Джегута Ставропольского края (ныне Карачаево-Черкесия), следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Умарова были внесены в перечень 4 октября 2024 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка. В открытой картотеке на сайте Кисловодского горсуда нет информации о приговоре, вынесенном Умарову ранее.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца бывшего военнослужащего, обвиняемого по восьми эпизодам финансирования терроризма.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
