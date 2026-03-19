Гражданин Таджикистана осужден в Ростове-на-Дону за причастность к ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алимардон Каримов, отбывая наказание в колонии на Ставрополье, записал присягу на верность руководителю террористической организации "Исламское государств"*.

Дело гражданина Таджикистана рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Каримову вменили статью об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы).

Дело расследовали сотрудники ФСБ по Ставропольскому краю, отмечается в сообщении прокуратуры региона. По версии обвинения, мужчина, находясь в колонии, "вступил в ряды запрещенной в России террористической организации и выразил готовность действовать в ее интересах".

24 мая 2023 года Каримов, находившийся в одной из колоний Ставрополья, сделал аудиозапись, в которой присягнул на верность руководителю международной террористической организации "Исламское государство"*, пообещав "беспрекословно исполнять его приказы". В тот же день он отправил запись некоему человеку, который передал ее лидеру ИГ*, а тот присягу принял, указывает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд приговорил гражданина Таджикистана к 15 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в колонии особого режима.

Каримов родился в Нурабадском районе Таджикистана, 24 февраля ему исполнилось 32 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Алимардона Каримова были внесены в перечень 29 декабря 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.