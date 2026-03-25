Обвиняемый в подготовке теракта на Ставрополье осужден в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам строгого режима Андрея Балашова, обвиняемого в госизмене и подготовке теракта в Ставропольском крае.

Дело Андрея Балашова военный суд в Ростове-на-Дону рассматривал с марта 2025 года. Мужчине вменялись госизмена, подготовка теракта (статья 275 УК России и часть 2 статьи 205 УК России предусматривают от двенадцати до двадцати лет заключения), а также незаконное изготовление взрывных устройств (часть 3 статьи 223.1 УК России, от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, 22 октября 2023 года Балашов вступил в переписку с представителем украинских спецслужб и уже на следующий день изъявил готовность выполнять его задания. Как считают силовики, при участии Балашова и неких иных людей в составе “организованной группы” Служба безопасности Украины планировала организовать взрыв на территории России.

Как установил суд, Балашов обязался приехать в Ставропольский край и арендовать там жилье, в котором получится изготовить и хранить самодельное взрывное устройство. Ему поручили собрать информацию “об интересующих СБУ объектах” и выбрать место теракта. Также мужчина должен был самостоятельно приобрести компоненты для изготовления бомбы и впоследствии привести ее в действие.

Согласно приговору, 25 ноября 2023 года Балашов приехал в Георгиевск и арендовал часть дома. В течение следующего месяца, до 23 декабря, он осматривал и фотографировал на мобильный телефон склады воинских частей и объекты железнодорожной инфраструктуры, расположенные в Георгиевске и окрестностях. Данные о них были переданы сотруднику СБУ.

Компоненты для взрывного устройства мужчина с 18-20 декабря купил в разных торговых точках города и ожидал указания, кому передать их для изготовления двух взрывных устройств. Предполагалось, что впоследствии он получит готовые бомбы для исполнения теракта, но 23 декабря Балашова задержали силовики, сообщила 24 марта пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд приговорил Андрея Балашова к 15 годам строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Андрей Балашов - уроженец Тольятти Самарской области, в декабре ему исполнилось 50 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были внесены в список более чем за год до передачи дела в суд, 10 января 2024 года, указывает сообщение Telegram-бота для отслеживания обновлений перечня.

Балашов - житель Новгородской области, указывает, в свою очередь, "Интерфакс". Мужчина работал в сфере грузоперевозок и воспитывал двоих детей, отмечает правозащитный проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

По словам гражданской жены Балашова Екатерины Рагулиной, он поехал в Ростовскую область на заработки, где ему предложили вахтовую занятость. Позднее она узнала от адвоката, что мужчину обвиняют в попытке подрыва цистерны с топливом в селе Грачевка на Ставрополье, писал в январе 2024 года самарский информационный портал Засекин.Ру.

Рагулина выражала уверенность, что ее супруг не стал бы участвовать в подготовке теракта. Она также сообщала, что делом Балашова занимался государственный адвокат, поскольку у семьи не было денег нанять защитника.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.