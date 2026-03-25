01:53, 25 марта 2026

Житель Кисловодска получил срок за расклейку листовок ЛСР*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения жителя Кисловодска Илью Мезенцева, признав его участником “Легиона Свободы России”*. 

Дело Ильи Мезенцева Южный окружной военный суд рассматривал с июня 2025 года. Ему вменяли участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет заключения) и пропаганду терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК России, от двух до пяти лет лишения свободы). 

Согласно версии обвинения, в мае 2023 года Мезенцев, живший в Кисловодске, решил примкнуть к “Легиону Свободы России”* и начал переписку с неизвестными, которые действовали от имени этого объединения. От собеседников Мезенцев “получал задания, которые ему необходимо было выполнить”, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда 24 марта. 

Как установил суд, в начале июня 2023 года Мезенцев сфотографировал железнодорожные пути между Кисловодском и поселком Подкумок Предгорного района Ставрополья, после чего отправил снимки участнику ЛСР* с указанием географических координат и времени. 

27 и 28 июня он распечатал листовки с изображением символики ЛСР* и QR-кодом ссылки на администрируемые ее участниками ресурсы и надписью “Мы уже близко”. 14 июля он расклеил эти листовки на входных дверях в подъезды многоквартирных домов, утверждается в приговоре. Ссылка в  QR-коде вела на Telegram-канал ЛСР*, где следствие обнаружило “информационный материал, имеющий признаки пропаганды идеологии и практики терроризма”. 

Суд приговорил Илью Мезенцева к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

По состоянию на 1.50 мск сегодня данные Ильи Мезенцева отсутствуют в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Полный тезка Мезенцева в сентябре 2023 года был зачислен на первый курс заочного отделения в кисловодском филиале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по специальности “Прикладная информатика”, следует из документов на сайте вуза.

"Кавказский узел" писал, что по делам с аналогичной фабулой о намерении примкнуть к ЛСР* были осуждены несколько жителей Кубани. Так, в начале октября военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет строгого режима Игорю Яковенко. Позднее в октябре семь лет заключения получил краснодарец Марат Барашкин и на восемь лет был осужден Алексей Орлов из Туапсе. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* "Легион Свобода России" (упоминается также как "Легион Свободы России") признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
03:10, 25 марта 2026
Обвиняемый в подготовке теракта на Ставрополье осужден в Ростове-на-Дону
На овощебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 23 марта 2026
Жительница Ростовской области освобождена из рабства
Осужденный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:10, 19 марта 2026
Гражданин Таджикистана осужден в Ростове-на-Дону за причастность к ИГ*
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: https://www.1rnd.ru/news/obshchestvo/v-rostove-osudili-boevika-terroristicheskogo-batalona-vsu/
17:58, 27 февраля 2026
Жительница Ставрополя получила срок за оправдание терроризма
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие у парламента держат фотографию Элене Хоштария. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 марта 2026, 23:56
Участники протеста на Руставели выразили солидарность с Элене Хоштария

Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
