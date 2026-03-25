Житель Кисловодска получил срок за расклейку листовок ЛСР*

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения жителя Кисловодска Илью Мезенцева, признав его участником “Легиона Свободы России”*.

Дело Ильи Мезенцева Южный окружной военный суд рассматривал с июня 2025 года. Ему вменяли участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет заключения) и пропаганду терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК России, от двух до пяти лет лишения свободы).

Согласно версии обвинения, в мае 2023 года Мезенцев, живший в Кисловодске, решил примкнуть к “Легиону Свободы России”* и начал переписку с неизвестными, которые действовали от имени этого объединения. От собеседников Мезенцев “получал задания, которые ему необходимо было выполнить”, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда 24 марта.

Как установил суд, в начале июня 2023 года Мезенцев сфотографировал железнодорожные пути между Кисловодском и поселком Подкумок Предгорного района Ставрополья, после чего отправил снимки участнику ЛСР* с указанием географических координат и времени.

27 и 28 июня он распечатал листовки с изображением символики ЛСР* и QR-кодом ссылки на администрируемые ее участниками ресурсы и надписью “Мы уже близко”. 14 июля он расклеил эти листовки на входных дверях в подъезды многоквартирных домов, утверждается в приговоре. Ссылка в QR-коде вела на Telegram-канал ЛСР*, где следствие обнаружило “информационный материал, имеющий признаки пропаганды идеологии и практики терроризма”.

Суд приговорил Илью Мезенцева к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

По состоянию на 1.50 мск сегодня данные Ильи Мезенцева отсутствуют в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Полный тезка Мезенцева в сентябре 2023 года был зачислен на первый курс заочного отделения в кисловодском филиале Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по специальности “Прикладная информатика”, следует из документов на сайте вуза.

"Кавказский узел" писал, что по делам с аналогичной фабулой о намерении примкнуть к ЛСР* были осуждены несколько жителей Кубани. Так, в начале октября военный суд в Ростове-на-Дону назначил пять лет строгого режима Игорю Яковенко. Позднее в октябре семь лет заключения получил краснодарец Марат Барашкин и на восемь лет был осужден Алексей Орлов из Туапсе.

* "Легион Свобода России" (упоминается также как "Легион Свободы России") признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.