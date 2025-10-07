×

17:56, 7 октября 2025

Краснодарец осужден за комментарий и идею вступить в ЛСР*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения краснодарца Марата Барашкина, признав его виновным в призывах к терроризму и намерении присоединиться к террористической организации. 

Дело 36-летнего Марата Барашкина, которого обвинение называет “противником специальной военной операции”, Южный окружной военный суд рассматривал с августа. Мужчине вменяли призывы к терроризму через интернет и приготовление к участию в деятельности террористической организации (статьи 205.2 и 205.5 УК России). 

Основанием для первого обвинения стал комментарий Барашкина в одном из мессенджеров, оставленный 30 сентября 2022 года. Комментируя новость о требовании Генпрокуратуры признать движение “Весна” экстремистским, он опубликовал призыв “совершить террористический акт путем поджога здания прокуратуры Санкт-Петербурга”, утверждается в сообщении прокуратуры Кубани. 

Согласно приговору, 25 марта 2025 года Барашкин с “теми же мотивами” вступил в переписку с представителем организации “Легион Свобода России”, которая признана в России террористической. В этой переписке он сообщил о желании участвовать в организацию и предоставил сведения о себе, сразу после этого Барашкина задержали сотрудники ФСБ, следует из публикации в Telegram-канале ведомства. 

Суд назначил Марату Барашкину семь лет строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. В течение двух лет после освобождения ему запрещено администрировать интернет-сайты и каналы. Приговор оглашен сегодня, указано в карточке дела на сайте суда. 

Данные Марата Барашкина, который родился в Тамбове, были внесены в федеральный список террористов и экстремистов 29 мая, почти за три месяца до передачи дела в суд, следует из данных бота, отслеживающего обновления перечня. Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что тот же Южный окружной военный суд в начале октября приговорил к пяти годам строгого режима жителя Кубани Игоря Яковенко, который также обвинялся в намерении примкнуть к ЛСР*. Ранее по аналогичному обвинению суд приговорил к девяти годам строгого режима Николая Артамонова из Новороссийска, которому вменяли также дискредитацию армии и пропаганду терроризма. 

* "Легион Свобода России" признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

