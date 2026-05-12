00:24, 12 мая 2026

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Алимурадов из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1926 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1925 бойцов из Дагестана.

В Гасикской школе Табасаранского района открыли мемориальную доску Руслану Алимурадову - выпускнику школы, который был убит в ходе специальной военной операции, отчитался 11 мая глава района Магомед Курбанов в своем Telegram-канале.

Руслан Алимурадов родился 10 декабря 1986 года в селе Куваг Табасаранского района. С 1997 по 2004 год он учился в Гасикской средней школе, а затем учился в Дагестанском государственном педагогическом университете. 

В марте 2023 года Руслан ушел добровольцем на специальную военную операцию, где был назначен командиром взвода 35-й армии. В апреле 2024 года был ранен в Запорожской области, но после реабилитации вернулся к своим сослуживцам. 14 июня 2025 года был убит в районе села Малиновка Запорожской области. Посмертно награжден орденом Мужества. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1926 военнослужащих из Дагестана.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В мае администрация Табасаранского района Дагестана сообщила, что в зоне СВО убиты Фархат Тагиров и Азиз Махмудов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

