Двое военных подорвались на мине в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие азербайджанской армии госпитализированы с ранениями после взрыва мины в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", в зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Инцидент произошел сегодня на территории Кельбаджарского района, где военные Мухаммед Гусейнов и Кямиль Гафланов выполняли служебные обязанности.

Двое военнослужащих подорвались на мине, получив ранения. Их эвакуировали в ближайшее медучреждение, где оказали первую помощь, проинформировало Минобороны Азербайджана.

Затем раненых доставили в военно-медицинское учреждение для продолжения лечения. Состояние пострадавших в ведомстве назвали стабильным. В связи с ЧП проводится расследование, отметили в министерстве.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля в селе Сырхавенд Агдеринского района на мине подорвался мужчина, он лишился левой ноги.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, поскольку это долгий и сложный процесс. Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

В мае 2024 года Евросоюз, который с 2020 года выделил Азербайджану на разминирование 10 миллионов евро, согласился увеличить до 14 миллионов евро финансовую помощь Баку для разминирования бывшей зоны карабахского конфликта.