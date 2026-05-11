17:55, 11 мая 2026

Супруга заявила о нарушении условий содержания Гасымлы в СИЗО

Азер Гасымлы. Фото: www.massa.az/news https://www.massa.az/news/ru/13153/azer-gasymly-pri-naznachenii-chinovnikov-prioritetnym-yavlyaetsya-princip-lichnoj-predannosti

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Супруга политолога Азера Гасымлы заявила о нарушениях условий его содержания в следственном изоляторе, указав на переполненность камеры и отсутствие надлежащей медицинской изоляции для заключённого с гепатитом.
Как писал "Кавказский узел", 11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным.

8 декабря 2024 года Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен ему деньги. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства. Юсифов в суде не смог пояснить утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его "против государственности".

Условия содержания политолога Азера Гасымлы в пенитенциарном учреждении “Умбакы” не соответствуют требованиям законодательства, заявила его супруга. По ее словам, в камере  Самира Гасымлы, рассчитанной на четырех человек, содержатся шесть заключенных. При этом, один из них, болен гепатитом C.
«Некоторое время назад Азер лично обратился с просьбой, чтобы этого человека в срочном порядке госпитализировали и начали лечение. После этого заключенного перевели в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Однако спустя неделю, по словам самого заключенного, без ведома врача его лечение было прервано и он был снова возвращен в “Умбакы”, — продолжила Гасымлы.
На прошлой неделе представители офиса омбудсмена Азербайджана после обращения адвоката встретились с Азером Гасымлы в отделении СИЗО пенитенциарного комплекса Умбакы.
«Азер и представителям омбудсмена сообщил о тяжелом состоянии больного гепатитом С. После этого представители Главного медицинского управления министерства юстиции прибыли и ознакомились с состоянием пациента и установили, что он действительно в тяжелом состоянии и должен быть госпитализирован. Однако, несмотря на это, руководство комплекса “Умбакы” игнорирует опасную ситуацию, возникшую не только для самого больного, но и для окружающих его здоровых людей», — подчеркнула Самира Гасымлы.
Она также добавила, что администрация учреждения не разрешает  передачу А. Гасымлы небольшого микроволнового подогревателя еды, несмотря на то, что этот прибор не входит в список запрещенных предметов: «Уже два месяца Азер переведён в “Умбакы”. Но всё это время он лишён горячей пищи. Поскольку в камере нет устройства для разогрева пищи, еду, передаваемую из дома, он вынужден есть холодной», - сказала Самира Гасымлы.
Что касается судебного иска против самой Самиры Гасымлы, то по ходатайству защиты дело передана из Бинагадинского районной суда в Ясамальский районный суд и слушания пока не назначены.
жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы стала обвиняемой в клевете. Уголовное преследование женщины начато по заявлению того же Гурбанали Юсифова, - человека, который выступает потерпевшим в деле ее мужа. Подготовительное заседание по делу Самиры Гасымлы прошло в Бинагадинском районном суде 24 апреля, сама она назвало дело "политическим заказом". 
Содержание больных вирусными, инфекционными заболеваниями в местах содержания под стражей должно быть отделено от остальных заключенных, заявил юрист, не пожелавший публиковать свое имя. 
«Согласно статье  5.11.8. Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, утвержденных минюстом,  “лица, страдающие тяжелыми инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском наблюдении, на основании медицинского заключения содержатся отдельно от здоровых лиц, а при необходимости и друг от друга, если их заболевания представляют опасность”, процитировал эксперт нормативный документ. Согласно статье  27.8.6 того же документа, изоляции подлежат заключенные в случае возникновения у них подозрения на инфекционное заболевание — и на период его обследования и в случае необходимости лечения», - заявил собеседник. 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

